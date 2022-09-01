Автошколы будут уделять больше времени обучению в городе

35

1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения №808, содержащий новые «примерные» программы обучения вождению,— на основе этого приказа автошколы разрабатывают и утверждают собственные программы. Главное нововведение — перераспределение учебных часов в пользу обучения в городских условиях. Раньше, например, при обучении на категорию B (легковой автомобиль) из 56 часов, отпущенных на практическую подготовку, 24 отводились на «площадку» и 32 часа на «город». Теперь соотношение — 18 и 38 часов соответственно. Поправка была внесена по инициативе ГИБДД в связи с тем, что 1 апреля 2021 года был введен новый единый экзамен в городских условиях.

Также в примерных программах впервые введено обучение вождению на автомагистралях. Учебная езда на скоростных дорогах, напомним, была ранее запрещена, но затем Госавтоинспекция пришла к выводу, что необходимо все же адаптировать граждан и к таким условиям движения. В 2020 году запрет сняли сначала в ПДД, теперь зеркальную норму внесли и в приказ Минпросвещения, пишет Коммерсантъ.