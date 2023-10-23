Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера

75

Российским автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на базу данных Росстандарта.

По данным издания, Росстандарт уже внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Поправки вступили в силу еще 18 октября, отмечает "Коммерсант".

Ранее нестандартные регистрационные знаки было разрешено устанавливать лишь сзади. Речь идет об автономерах типа 1А, которые были введены в августе 2020 года.

Особенно актуальными квадратные знаки были для владельцев, в частности, некоторых японских автомобилей, где штатные заводские крепления не предусматривают стандартных прямоугольных номеров, пишет РГ.