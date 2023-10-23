Я нашел ошибку
Главные новости:
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
40% жителей Самары с трудом расстается со старой одеждой и обувью
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
В Самарской области задержали пьяную автомобилистку
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты
Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся
Водитель на трассе в Тольятти насмерть сбил пешехода и скрылся
4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных
4 из 10 самарцев — за цирковые представления без животных
в РФ определят единое время запрета на шум дома
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера
Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера

23 октября 2023 09:18
75
Автомобилистам в РФ разрешили устанавливать квадратные номера

Российским автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на базу данных Росстандарта.

По данным издания, Росстандарт уже внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Поправки вступили в силу еще 18 октября, отмечает "Коммерсант".

Ранее нестандартные регистрационные знаки было разрешено устанавливать лишь сзади. Речь идет об автономерах типа 1А, которые были введены в августе 2020 года.

Особенно актуальными квадратные знаки были для владельцев, в частности, некоторых японских автомобилей, где штатные заводские крепления не предусматривают стандартных прямоугольных номеров, пишет РГ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
670
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
540
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
534
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
660
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
731
Весь список