Автодилеры из РФ предупреждают о резком повышении цен на автомобили в 2022 году

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Ситуация на автомобильном рынке России продолжает ухудшаться и автомобильные эксперты в очередной раз дали прогноз, согласно которому в 2022 году россиян ожидает очередной скачек цен на машины. Очевидно, что рассчитывать на какие-либо акции или спецпредложения не стоит не только в преддверии нового года, но в течении следующего.

Ожидается, что цены вырастут на 10-20% и основными причинами удорожания станет рост цен стоимости стали, а также увеличение утилизационного сбора. Кроме того на ситуации скажется инфляция и ослабление рубля.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отметил, что автоконцерны стараются компенсировать свои издержки на фоне простоев заводов и недовыпуска машин, а также снижения количества проданных транспортных средств, сообщает 32cars.ru.