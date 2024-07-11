Автобусы, идущие из Самары в Новокуйбышевск, планируют сделать льготными

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Как сообщили «СитиТрафику» в пресс-службе регионального минтранса, пускать дополнительные маршруты между двумя городами не планируется.

Министерство транспорта Самарской области прорабатывает вопрос перевода существующих маршрутов между Самарой и Новокуйбышевском на регулируемый тариф с заключением государственных контрактов. Это означает, что если решение будет принято, то в автобусе будут действовать льготы. Об этом 11 июля 2024 года «СитиТрафику» рассказали в пресс-службе министерства.

Там также опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что между двумя городами пустят новый маршрут, заявив, что планов таких нет.

В 2021 году были отменены вечерние рейсы автобуса № 127, идущего из Самары в Новокуйбышевск, из-за снижения пассажиропотока в это время. Однако в 2022 году их вернули обратно.

В настоящее время между двумя городами курсируют автобусы № 127, а также маршрутки № 429, 492. Стоимость проезда в автобусе № 127 – 90 рублей.