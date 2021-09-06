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Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому

6 сентября 2021 10:55
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Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому

В Самаре решили изменить режим работы автобусов №6а, маршрут которых связывает Куйбышевский район города с историческим центром.

С понедельника 6 сентября они ходят с интервалом 30 минут, сообщили в "Трамвайно-троллейбусном управлении". Напомним, автобусы №6а заменяют троллейбусы №6, которые временно следуют по сокращенному маршруту, не заезжая в Куйбышевский район, в связи со строительством новой дороги.

На линии работают четыре автобуса. В первые рейсы транспорт отправляется в 5:30 от Губернского рынка и в 6:30 от улицы Грозненской, пишет Самру.ру.

Теги: автобусы В центре внимания городской транспорт

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