Автобусы №6а в Самаре с 6 сентября начали ходить по-другому

146

В Самаре решили изменить режим работы автобусов №6а, маршрут которых связывает Куйбышевский район города с историческим центром.

С понедельника 6 сентября они ходят с интервалом 30 минут, сообщили в "Трамвайно-троллейбусном управлении". Напомним, автобусы №6а заменяют троллейбусы №6, которые временно следуют по сокращенному маршруту, не заезжая в Куйбышевский район, в связи со строительством новой дороги.

На линии работают четыре автобуса. В первые рейсы транспорт отправляется в 5:30 от Губернского рынка и в 6:30 от улицы Грозненской, пишет Самру.ру.