Автобусов №480 в Самаре все-таки станет больше

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В Самаре после жалоб граждан увеличат количество автобусов на межмуниципальном маршруте №480, проходящем от железнодорожного вокзала в областной столице через Зубчаниновку, Петра Дубраву и Кошелев-Парк до Крутых Ключей.

В последнее время жители часто жаловались на то, что транспорт ходит слишком редко, постоянно забит. Проведя проверку на маршруте в начале марта, региональный минтранс принял решение увеличить количество автобусов на линии сразу на 10 единиц.

19 марта в министерстве сообщили, что изменения в реестр межмуниципальных маршрутов для выпуска дополнительных единиц транспорта внесены, пишет Самру.ру.

"В течение ближайших 10 дней перевозчик должен обеспечить их выпуск на линию", - рассказали в минтрансе.

Фото: Pixabay.com