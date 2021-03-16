Автобусов №480 в Самаре станет больше

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В Самаре на 10 единиц будет увеличено количество автобусов на маршруте №480. Он следует в областную столицу из поселка Петра Дубрава.

Как сообщили в региональном Министерстве Транспорта, на данный момент проходят работы по внесению изменений в реестр межгородских маршрутов, а также оформляются все необходимые документы.

Ранее в социальных сетях жители, которые пользуются маршрутом №480, посетовали на длительное ожидание автобусов. А зачастую все желающие в салон и вовсе не помещаются. После проведенной проверки чиновники пришли к выводу, что жалобы пассажиров обоснованы, потребность в автобусах, действительно, не обеспечивается. Тогда же перевозчик получил предписание об увеличении числа автобусов 480 маршрута и сокращения интервала между транспортом в час-пик, пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com