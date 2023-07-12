Автобус № 82 в Самаре планируют запустить в августе 2023 года

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В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут № 82 «Барбошина поляна – Юнгородок». Он будет коммерческим, без льгот.

Предполагается, что в рейс будут выходить два автобуса. Движение будет начинаться с 6 утра. В прямом направлении автобус будет ехать по проспекту Кирова и Заводскому шоссе, а в обратном — по Заводскому шоссе и проспекту Кирова.

Салон должен быть оборудован терминалами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и/или ГЛОНАСС/GPS. Заявки от перевозчиков можно подать в дептранс с 13 июля по 2 августа 2023 года.

Конкурс состоится 2 августа, пишет