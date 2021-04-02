Авиаперелеты по России подорожали на 15-120%

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Стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте, в некоторые города РФ с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip. При этом, по данным издания, больше всего подорожали билеты в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары из Москвы.

Как поясняют эксперты, резкое повышение цен обусловлено растущими затратами авиаперевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным убытком за 2020 год. Так, билеты из Москвы в Набережные Челны подорожали на 121%, стоимость перелета в Томск увеличилась на 91%, в Нижнекамск - на 88%, в Чебоксары - на 46%. На 58% поднялась стоимость авиабилетов из Сочи в Пермь, а из Новосибирска в Нижневартовск - на 41%. На 30-36% поднялись цены и на перелеты из Москвы в Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Минеральные Воды, Якутск, Краснодар и Сыктывкар. Перелеты из Москвы в Калининград, Казань, Иркутск, Волгоград, Симферополь, Сочи, Сургут, из Сочи в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург подорожали более чем на 15%.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова подтвердила "Известиям", что цены на авиабилеты по России с вылетом с апреля по июнь из Москвы, Сочи и Симферополя увеличились, при этом в среднем билет в одну сторону из Москвы стоит 5,1 тыс. рублей, что на 10% дороже, чем до пандемии COVID-19 два года назад. Представитель сервиса также отметила, что авиабилеты из Сочи подорожали на 21% - до 6,2 тыс. рублей, а из Симферополя - на 3%, до 6 тыс. рублей.

При этом, как сообщил "Известиям" представитель "Туту.ру", цены на авиаперелеты по РФ остаются доступнее, чем в другие страны. Так, среди 10 самых популярных зарубежных направлений за апрель - июнь только в Кишинев можно купить билет за сумму до 10 тыс. рублей в одну сторону.

Минтранс не может прокомментировать резкое увеличение стоимости, поскольку не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиаперелеты, сообщил изданию представитель ведомства. Он уточнил, что на доступность минимальных тарифов для населения окажет положительное влияние увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года. Также "Известия" направили запросы в авиакомпании и ФАС.

Уточняется, что сравнение с аналогичным периодом 2019 года обусловлено тем, что весной 2020 года из-за разгара пандемии COVID-19 спрос на перевозки был неэластичен, а изменение тарифов не приводило к изменению спроса, пишет ТАСС.