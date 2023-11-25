Авиакомпании получат субсидии на полеты по России

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В 2024 г. правительство выделит 25 млрд руб. на субсидирование полетов российских авиакомпаний по России, заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Авиакомпании чувствуют себя "уверенно", подчеркнул министр.

В 2022 г. российские авиакомпании получили 100 млрд руб. субсидий для возмещения операционных расходов на полеты по России в условиях санкций. Субсидии предоставляют в зависимости от количества перевезенных пассажиров.

В 2023 г. на субсидирование внутренних перелетов направили 60 млрд руб., пишет Смотрим.