Антиковидная обработка общественного транспорта в Самаре в зоне повышенного внимания

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Санитарно-эпидемиологическая обстановка потребовала мобилизации всех ресурсов для работы в осложнившихся условиях: в регионе впервые выявлен штамм «омикрон» – тестирование на COVID-19 показало 13 положительных результатов среди взрослых жителей Самары, еще несколько текстов находятся на экспертизе. В ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручено во взаимодействии с региональным министерством здравоохранения и муниципалитетами особенно тщательно следить за изоляцией заболевших и в целом усилить организацию работ по всем направлениям для минимизации рисков и предотвращения стремительного распространения инфекции, поскольку штамм «омикрон» характеризуется очень высокой контагиозностью.

Транспортные предприятия не снижают темпы и объемы работ по санитарному содержанию подвижного состава, а представители профильного городского Департамента ежедневно организуют контроль за соблюдением как масочного режима в пассажирском транспорте, так и регламента обязательных процедур – периодичностью наружной и внутренней мойки, а также дезинфекции салонов. Сегодня проверка прошла на базе предприятия «Самара Авто Газ», осуществляющего автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Все трудятся с учетом режима усиления.

«Антиковидная обработка общественного транспорта – одна из самых необходимых мер в сложившихся условиях. Процедуры проходят в течение всех суток, но основной объем работ приходится на ночную смену – с 23:00, когда подвижной состав возвращается с рейсов. Трудятся до утра, чтобы к выходу на маршруты весь транспорт был чистым и обеззараженным. Для этого наши перевозчики применяют средства, одобренные Роспотребнадзором: чаще всего это растворы «Хлорамина Б», «Сульфохлорантина Д», перекись водорода. Предприятия закупают их на собственные средства. Дефицита нет, отгрузки и поставки организуются своевременно. Более того, у всех перевозчиков имеется запас, которого хватит на 1-2 месяца, при этом складские помещения регулярно пополняются. И мы следим за тем, чтобы неснижаемый остаток был у всех перевозчиков, – заверил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – Есть четкое понимание, что все это крайне важно, чтобы предупредить распространение заболеваемости, заражения всеми известными штаммами коронавируса и другими сезонными ОРВИ. Все комплексные меры будут приниматься и далее, пока эпидемиологическая обстановка не позволит изменить подход».

Предусмотрена и дополнительная дезинфекция общественного транспорта.

«В межрейсовое время, когда автобусы находятся на разворотных площадках и ожидают времени следующего выхода на линию, кондуктор и водитель занимаются протиркой контактных поверхностей. Для этого в связи с усилением ежемесячно расходуется порядка 60 литров перекиси водорода. Кроме того, мы тратим около 40 килограммов «Хлорамина Б», который используется в ходе основных работ по дезинфекции», – добавила Анна Замыцкая.

В настоящее вакцинировали 81% личного состава «Самара Авто Газ». Остальной персонал ожидает ревакцинацию или недавно принят на работу – такие сотрудники будут прививаться в обязательном порядке, если для этого не имеется медицинских противопоказаний.

Ежедневно перед сменой работники предприятия получают средства индивидуальной защиты. В частности, каждому экипажу перед выходом на маршрут выделяется 6 масок, а в месяц на предприятии используется около 63 тысяч масок и 21 тысячи пар перчаток.

Фото: администрация Самары