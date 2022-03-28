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Аэропорт Курумоч меняет режим вылетов и прилетов

28 марта 2022 09:49
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Аэропорт Курумоч меняет режим вылетов и прилетов

С 27 марта международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание. Информация об этом размещена на официальном сайте аэровокзала.

Как сообщает пресс-служба аэропорта этим летом из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в 30 городов России, среди которых - Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфа, Калининград, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Астрахань, Калуга и Воронеж.

В три аэропорта московского авиаузла запланированы до 13 рейсов в сутки, в Санкт-Петербург — до 4 рейсов в день. Маршруты на российские курорты Симферополь и Сочи будут выполняться ежедневно. В летнем расписании появились также рейсы в Анапу: в неделю запланировано до 3 полетов в этот южный город.

Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Полеты в Анталью планируют авиакомпании Azur Air, Nordwind, Red Wings, Turkish Airlines, а также авиакомпания «Ямал». В расписании, помимо этого,заявлены рейсы в Даламан, Ларнаку (Кипр), Дубай (ОАЭ), Ираклион (Греция) и Монастир (Тунис).

С 27 марта 2022 года запущены прямые рейсы из Самара в Ереван. Теперь самарские путешественники смогут добраться в столицу Армении без пересадок. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings, пассажиров будут перевозить лайнеры SSJ100 вместимостью до 100 человек. Рейсы планируют проводить раз в неделю - по воскресеньям. Примерное отправление из самарского аэропорта Курумоч намечено на 14:20, а прибытие на 17:20.

Помимо этого самолеты будут летать из Самары в крупные города Казахстана, Узбекистана и Турцию (Стамбул). 

Тем временем завод «Авиакор» начинает работу над созданием нового самолета на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием «Ладога». Воздушное судно представляет собой турбовинтовой региональный пассажирский самолет на 40-50 мест. Он разработан на основе созданного еще во времена соцлагеря, но не успевшего выйти в серийное производство чехословацкого самолета L-610, сообщает ГТРК Самара. 

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