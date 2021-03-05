Аэрофлот запустит платный Wi-Fi на коротких рейсах

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В России c апреля появится платный интернет на коротких авиарейсах. Для этого Аэрофлот оборудует доступом в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320.

На дополнительное оснащение Аэрофлот потратит почти $8 млн. Поставщиком оборудования и провайдером станет российская компания Стекком. Средняя скорость передачи данных будет 10 Мбит/с.

Стоимость интернета для пассажиров составит $5–25, в зависимости от выбранного тарифа.

Аэрофлот не планирует оснащать интернетом все самолеты. Но все новые Airbus А320neo и А350 авиакомпания будет получать уже с установленным оборудованием для выхода в интернет, пишут Известия.