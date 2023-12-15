Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Хошимин

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Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам). Полёты будут выполняться два раза в неделю. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Продажа билетов открыта.

Хошимин — важный экономический, транспортный и туристический центр Вьетнама. Благодаря развитой инфраструктуре и колоритным достопримечательностям город ежегодно привлекает миллионы иностранных туристов. Из Хошимина можно легко добраться до знаменитых пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. С декабря по апрель в регионе высокий сезон с минимумом осадков и умеренной, не изнурительной жарой.

Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.