"Аэрофлот" увеличит перевозку пассажиров на 11%

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Группа "Аэрофлот", крупнейшая российская авиакомпания, в 2023 году планирует увеличить перевозки пассажиров на 11% пдо 45,2 миллиона человек, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Это выше предыдущего плана авиакомпании – 43,5 миллиона человек. Мишустин попросил главу "Аэрофлота" держать на личном контроле перевозки в пору отпусков.

"Сейчас пора отпусков, поэтому много людей отправляются путешествовать. Очень важно, чтобы все элементы, связанные с обслуживанием людей в летнее расписание, были соблюдены "Аэрофлотом" Просьба держать ситуацию на личном контроле", – сказал Мишустин..

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Государству принадлежит 73,77% акций "Аэрофлота", пишет Смотрим.

В марте 2023 года "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиационной техники, позволяющий проводить модификации и нестандартные ремонты самолетов и авиадеталей. Таким образом, "Аэрофлот" обеспечит полный цикл поддержания летной годности парка самолетов – от разработки и сертификации ремонтных и модификационных решений до выполнения технического обслуживания и ремонта.