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"Аэрофлот" технологически готов к введению QR-кодов при полетах

12 ноября 2021 09:06
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"Аэрофлот" технологически готов к введению QR-кодов при полетах

Об этом заявил ТАСС официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин. По его словам, их внедрение займет небольшое время.

Ранее 11 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Возможные ограничения будут действовать до июня 2022 года.

В авиакомпании S7 заявили, что введение QR-кодов может привести к падению пассажиропотока на рейсах внутри России на 50 процентов. В S7 считают, что введение проверки QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки.

Теги: Коронавирус

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