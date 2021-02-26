«Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты

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Предложение ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс, «Аэрофлот» направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасуну 11 февраля. Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.

Как сообщил Тасун «Ведомостям», рассмотрение инициативы отложено до конца февраля — для сбора мнений всех авиакомпаний.

Согласно документу, «Аэрофлот» предлагает разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по такому тарифу, — дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания — в одностороннем порядке, т. е. без согласия самого пассажира.

При этом компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается.

Максимальный размер выплаты составит 30 000 руб. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу — с гарантированным перелетом.

«Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%», — прогнозирует «Аэрофлот» в пояснительной записке к проекту.

«По сути, это завуалированная легализация овербукинга — когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне. В среднем авиакомпании продают 110% авиабилетов на каждый рейс. По статистике ряда перевозчиков, как раз около 10% пассажиров не появляется на рейс. Но когда приходят все, то возникает конфликт, нужно убеждать кого-то отложить перелет», — говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Сегодня овербукинг никак не регламентирован в России, по закону российские авиакомпании обязаны перевезти клиента именно тем рейсом, на который он приобрел билет.

Эксперт Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Андрей Крамаренко согласен, что проект закона предлагает институционализировать овербукинг. Но из-за пространных формулировок толковать и использовать его можно будет очень широко — он буквально разрешает компаниям отменять рейсы, пересаживая пассажиров с недозагруженных и нерентабельных рейсов на другие за компенсации, добавляет эксперт. Для авиакомпаний в России уже сейчас обычной практикой стали отмены рейсов из-за недозагрузки, хотя Воздушным кодексом это запрещено, продолжает эксперт.

Список причин, по которым перевозчик может отказать в перевозке пассажиру, сегодня строго ограничен: нарушение норм перелета, отказ выполнять требования авиакомпании, состояние здоровья пассажира (если оно требует особых условий перевозки или угрожает другим пассажирам), отказ пассажира платить за багаж, за провоз ребенка, нарушение правил поведения на борту и наличие в ручной клади или багаже запрещенных предметов.

«Мне не известно ни одной юрисдикции, в которой авиакомпании получили бы такое право — на изменение в одностороннем порядке существенных условий договора, — добавляет Крамаренко. — Предложенный механизм предполагает повышение маржинальности авиакомпании. Каждый случай отказа в посадке будет для нее прибыльным, потому что пересаживать на другой рейс будут самых “дешевых” пассажиров и компенсация им (которая привязана к стоимости билета; см. таблицу), будет минимальной».

«Аэрофлот» между тем утверждает, что уже отказался от этой инициативы: по словам представителя компании Михаила Демина, «в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается». Демин объясняет: «Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений».

Представитель Минтранса также сказал «Ведомостям», что предложение не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения». S7, «Уральские авиалинии» и Utair не прокомментировали инициативу.

Представитель Red Wings (подконтрольна «Ростеху») считает, что появление такого тарифа позволило бы снизить цены для пассажиров. «Определенные направления и даты пользуются повышенным спросом и потенциально могут продаваться с загрузкой свыше 100%. Часть пассажиров готова будет покупать билеты дешевле в обмен на риск, что на конкретный рейс им не хватит места и придется лететь следующим».