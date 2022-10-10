«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен заграничных авиабилетов

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 5 октября повысила плату за процедуру возврата или обмена авиабилетов на международных рейсах — с 37 евро или 42 долларов (в зависимости от направления рейса) до 46 евро или долларов, говорится на сайте перевозчика в разделе «Правила применения тарифов».

«При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 46 EUR/USD (до 05.10.2022 – 37 EUR/42 USD. Кроме перевозок от п.п. Японии: для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 6600 JPY (до 05.10.2022 – 4900 JPY) для перевозок от п.п. Японии», — говорится на сайте компании.

Речь идет о плате/штрафе, который компания берет при возврате провозной платы или внесении изменений в оформленную перевозку для билетов, тариф по которому предполагает такие операции. При этом в Японию «Аэрофлот» сейчас рейсов не выполняет — после начала СВО РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США и Японию.

Для перевозок по России плата за возврат или обмен билета не поменялась и с 12 апреля 2022 года составляет 2800 руб. (до этой даты плата составляла 2600 руб.).

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота», текущее повышение платы за возврат билета на международный рейс связано с ростом расходов перевозчика на выполнение этих операций.

«Плата за возврат/обмен в соответствии с федеральными авиационными правилами компенсирует расходы перевозчика на проведение этих процедур. Повышение было проведено для покрытия уровня текущих расходов на эти операции», — сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика.