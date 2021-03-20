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Аэрофлот может ввести рейсы, пассажиры которых после перелета возвращаются в исходный пункт

20 марта 2021 12:46
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Аэрофлот может ввести рейсы, пассажиры которых после перелета возвращаются в исходный пункт

«Аэрофлот» в качестве дополнительного заработка рассматривает продолжение практики «билетов в никуда» — специальных рейсов, пассажиры которых после перелета возвращаются в пункт вылета. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Полубояринов напомнил, что на 8 марта компания организовывала подобный рейс из Москвы в Москву на новом Airbus.

«Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. “Билет в никуда”: вышел, погулял, размялся и полетел обратно», — сообщил гендиректор «Аэрофлота».

Он отметил, что подобные необычные предложения в целом интересуют клиентов. 8 марта «Аэрофлот» совершил четырехчасовой полет с вылетом и посадкой в Шереметьево на Airbus A350. Экскурсионный рейс предусматривал дегустацию вин, гастрономические новинки на борту и кинопоказ.

Спецрейс был направлен, в первую очередь, на участников бонусной программы авиакомпании с «золотым» и «платиновым» уровнями. Стоимость билетов в эконом-классе экскурсионного полета в среднем составляла 15 тыс. руб., в комфорте — 25 тыс. руб., в бизнесе — 40 тыс. руб. В эконом-классе пассажиров размещали только на местах у иллюминатора или у прохода, оставляя средние кресла свободными.

В марте «Аэрофлот» отчитался, что по итогам 2020 пандемийного года получил чистый убыток в 123 млрд руб. Годом ранее компания получила прибыль в 13,5 млрд руб. Пассажиропоток перевозчика сократился более чем вдвое: 30,1 млн пассажиров в 2020-м против 60,7 млн в 2019 году, пишет РБК.

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