Я нашел ошибку
Главные новости:
В акции задействованы экипаж «машины боевой» – кондуктор и водитель.
На улицы Самары вышел в рейс  «Победный десант» по автобусному маршруту № 34
В этот день культурные учреждения города будут работать в вечернее и ночное время.
15 мая в Самаре пройдет “Ночь музеев-2021”
Также скорректирован режим работы метро.
9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка
Где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское дело».
Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл «золото» чемпионата WorldSkills UK 
Церемония принятия Присяги состоялась у мемориала памяти работникам правоохранительных органов, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 1999 года.
Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Родине
В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 
В Перми состоялся окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
В целях улучшения транспортного обслуживания поселка и повышения ритмичности работы общественного транспорта.
Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов
Деревья максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 
Перед ДК «Заря» в Самаре высадили шесть голубых елей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка

7 мая 2021 18:10
65
Также скорректирован режим работы метро.

9 мая по окончании праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги, для вывоза зрителей будет предоставлен дополнительный общественный транспорт.

Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45:

- автобусы – на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой;

- трамваи – на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.

Также скорректирован режим работы метро: до 00:30 10 мая 2021 года будут функционировать станции «Алабинская» и «Российская».

Теги: 9 мая фейерверк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики.
06 мая 2021, 20:57
В учреждениях культуры Самары проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы
Муниципальными театрами подготовлены спектакли военной тематики. Общество
769
9 мая в центре Самары не будут продавать алкоголь
30 апреля 2021, 11:22
9 мая в центре Самары не будут продавать алкоголь
На шести улицах торговать спиртным будет запрещено весь день - уже с 8:00 до 23:00. Общество
530
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
143
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
203
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
227
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
578
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
566
Весь список