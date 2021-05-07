9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка

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9 мая по окончании праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги, для вывоза зрителей будет предоставлен дополнительный общественный транспорт.

Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45:

- автобусы – на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой;

- трамваи – на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.

Также скорректирован режим работы метро: до 00:30 10 мая 2021 года будут функционировать станции «Алабинская» и «Российская».