Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре хотят сократить количество автобусов №№ 61 и 51
В Самаре хотят сократить количество автобусов №№ 61 и 51
Погребение Почетных граждан Самарской области оплатят из бюджета
Погребение Почетных граждан Самарской области оплатят из бюджета
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат работы
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат работы
Утверждены новые тарифы на электричество в Самаре
Утверждены новые тарифы на электричество в Самаре
Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России
Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России
Фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре с 14 по 15 августа
Фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре в середине августа
В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения
В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения
Россиян обяжут предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Россиян обяжут предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

88% водителей в Самарской области ругаются за рулем

15 июня 2021 09:46
152
88% водителей в Самарской области ругаются за рулем

Автомобильный сайт Дром провел опрос среди российских водителей и выяснил, что 88% автолюбителей Самарской области ругаются за рулем. Только 10% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.  

Большинство автолюбителей области — 69% — ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов и такси. Эти варианты выбрала треть опрошенных. 

Довольно часто — в 28% случаев — водители Самарской области ругаются на пешеходов. 15% опрошенных отметили, что посылают лучи проклятья дорожным службам. На мотоциклистов ругаются 19% водителей, а 13% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 15% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — всего в 13% случаев.

В среднем по стране результаты схожи — 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае. 

Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.

Теги: водители городской транспорт соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
15 июня 2021, 09:35
В Самаре полностью восстановили движение электротранспорта по проспекту Кирова
Там на участке от Заводского шоссе до улицы Ветлянской ремонтировали теплосеть. Транспорт
162
Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро
11 июня 2021, 13:20
Капитально отремонтируют еще шесть вагонов самарского метро
Требования, касающиеся обеспечения безопасности по всем направлениям, учтены в контракте.  Транспорт
648
Открыта продажа билетов на «Ласточку» по маршруту Самара – Жигулевское Море через мобильное приложение
11 июня 2021, 12:34
Открыта продажа билетов на «Ласточку» по маршруту Самара – Жигулевское Море через мобильное приложение
С 12 июня скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море – Самара будут курсировать ежедневно 6 раз в день. Транспорт
868
В центре внимания
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров. 
14 июня 2021  20:04
В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики
811
Жара вернулась в Самарскую область
13 июня 2021  13:31
Жара вернулась в Самарскую область
701
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
975
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1757
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
1023
Весь список