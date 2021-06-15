88% водителей в Самарской области ругаются за рулем

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Автомобильный сайт Дром провел опрос среди российских водителей и выяснил, что 88% автолюбителей Самарской области ругаются за рулем. Только 10% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.

Большинство автолюбителей области — 69% — ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов и такси. Эти варианты выбрала треть опрошенных.

Довольно часто — в 28% случаев — водители Самарской области ругаются на пешеходов. 15% опрошенных отметили, что посылают лучи проклятья дорожным службам. На мотоциклистов ругаются 19% водителей, а 13% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 15% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — всего в 13% случаев.

В среднем по стране результаты схожи — 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.

Всероссийский опрос проводился с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 135 человек.