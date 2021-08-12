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84% автолюбителей Самарской области пользуются телефоном за рулем

12 августа 2021 10:57
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84% автолюбителей Самарской области пользуются телефоном за рулем

Автомобильный сайт Дром провел опрос и выяснил, что подавляющее большинство автолюбителей Самарской области — 84% — пользуется телефоном за рулем. Только 16% водителей региона не отвлекаются на гаджет во время управления машиной.  

Почти половина самарцев (46%) призналась, что при вождении иногда читает сообщения и отвечает на звонки. Еще 15% пользуются телефоном регулярно: разговаривают, переписываются и ищут информацию. Каждый четвертый (23%) использует беспроводную гарнитуру при ответе на звонки. Лишь 16% вовсе не пользуются телефоном за рулем.  

При этом участники опроса отмечают, что понимают опасность использования телефона за рулем. «После того как увидел последствия ДТП, произошедшего из-за того, что водитель отвлекся на телефон, больше за рулём к телефону не прикасаюсь», — поделился один из участников опроса. «Только если стою перед светофором с таймером и нужно что-то быстро посмотреть или ответить. Во всех других случаях надо остановиться и спокойно позвонить или написать. Все остальное — минимум неуважение, когда кто-то зависает и задерживает других, максимум — ведет к ДТП», — пишет другой автолюбитель, с этим мнением согласилось 178 посетителей сайта Дром.  

В среднем по России 88% водителей пользуются телефоном за рулем. Самые ответственные автолюбители — в Забайкалье и Якутии, здесь количество водителей, которые не используют телефон за рулём, в полтора раза больше, чем в среднем по стране — 19%. А в Новосибирской области больше всего водителей, которые регулярно пользуются телефоном во время управления машиной. В Москве и Санкт-Петербурге самая большая доля тех, кто использует беспроводные гарнитуры для ответов на звонки. 

Исследование проводилось с 30 июля по 10 августа 2021 года среди пользователей сайта Дром, в опросе участвовали 10 000 автолюбителей из 81 региона РФ.

Теги: водители соцопрос телефон транспорт

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