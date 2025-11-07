8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта

111

В субботу, 8 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации сотрудники Главного Управления МВД России по Самарской области почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. В связи с проведением мероприятия в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта:



- с 9:30 до 11:00 8 ноября для проезда личного транспорта, средств индивидуальной мобильности и велосипедов будет недоступна улица Пионерская в границах улиц Куйбышева и Степана Разина; с 18:00 7 ноября до 11:00 8 ноября на данном участке будет запрещена остановка и стоянка указанных видов транспортных средств;

- с 18:00 7 ноября до 11:00 8 ноября остановку и парковку автотранспорта, СИМ и велосипедов ограничат по улице Куйбышева от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.



Отметим, что городской общественный транспорт проследует по своим обычным маршрутам. Ограничительные меры не касаются также спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Фото: пресс-служба администрации Самары