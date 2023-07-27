79 процентов автобусов в России требует замены

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В России около 80 процентов автобусного парка требуют обновления – это свыше 270 тысяч автобусов. При этом половине из них уже больше 20 лет. Такие данные предоставила "Государственная транспортная лизинговая компания".

В Российской Федерации 79 процентов автобусов (271,2 тысячи единиц) используется за пределами своего нормативного срока. Причем законодательство не устанавливает предельные сроки эксплуатации автобусов. Для исследования были взяты сроки полезного использования пассажирской техники, сообщает РИА Новости.

Эксперты называют следующие "желательные" сроки использования автобусов: малого класса – до 5 лет включительно, среднего и большого – до 7 лет, особо большого класса – до 10 лет.

Согласно результатам исследования, проведенного ГТЛК, средний возраст российского автобусного парка – 17,2 года. 39 процентов автобусов (132,1 тысячи) – старше 20 лет.

Самые "молодые" автобусы можно встретить на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, в ЯНАО. Самые старые – в Дагестане, Калмыкии, на Камчатке, Орловской и Магаданской областях, пишет Смотрим.