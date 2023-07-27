79 процентов автобусов в России требует замены

Я нашел ошибку
Главные новости:
сызранским курсантам автошколы рассказали о Госуслугах
Сызранским курсантам автошколы рассказали о Госуслугах
Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку
Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку
Во время крупного пожара в Самаре спасено 10 детей
Во время крупного пожара в Самаре спасено 10 детей
В Самаре планируют отменить 9 автобусных маршрутов
В Самаре планируют отменить 9 автобусных маршрутов
В Сызрани проводится Открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорт
В Сызрани проводится Открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорт
В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам
В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам
Самарский университет им. Королёва создает роботизированную фабрику наноспутников в интересах Госкорпорации "Роскосмос
Самарский университет им. Королёва создает роботизированную фабрику наноспутников в интересах Госкорпорации "Роскосмос
4 тыс. литров незаконного пива изъято из оборота в Самарской области
4 тыс. литров незаконного пива изъято из оборота в Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.05
-0.04
EUR 99.72
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

79 процентов автобусов в России требует замены

27 июля 2023 10:10
99
79 процентов автобусов в России требует замены

В России около 80 процентов автобусного парка требуют обновления – это свыше 270 тысяч автобусов. При этом половине из них уже больше 20 лет. Такие данные предоставила "Государственная транспортная лизинговая компания".

В Российской Федерации 79 процентов автобусов (271,2 тысячи единиц) используется за пределами своего нормативного срока. Причем законодательство не устанавливает предельные сроки эксплуатации автобусов. Для исследования были взяты сроки полезного использования пассажирской техники, сообщает РИА Новости.

Эксперты называют следующие "желательные" сроки использования автобусов: малого класса – до 5 лет включительно, среднего и большого – до 7 лет, особо большого класса – до 10 лет.

Согласно результатам исследования, проведенного ГТЛК, средний возраст российского автобусного парка – 17,2 года. 39 процентов автобусов (132,1 тысячи) – старше 20 лет.

Самые "молодые" автобусы можно встретить на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, в ЯНАО. Самые старые – в Дагестане, Калмыкии, на Камчатке, Орловской и Магаданской областях, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
1346
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
26 июля 2023  11:29
Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК «Самара» ответит на вопросы жителей региона.
325
26 июля 2023  11:12
Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «iВолга» под Самарой
283
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
451
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
620
Весь список