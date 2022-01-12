296 водителей Самарской области привлекли за «тонировку»

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Всего же в ходе рейдовых мероприятий с 3 по 9 января 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4300 различных правонарушений в области дорожного движения.

Как сообщает отдел информации и общественных связей (ОИОС) ГУ МВД РФ по Самарской области, 132 водителя допустили управление транспортом в состоянии опьянения.

«Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ). За истекшие семь дней сотрудники полиции выявили на дорогах губернии 33 водителей без водительских удостоверений», — сообщает пресс-служба областной полиции.

Кроме того, за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 296 автомобилистов. Из них, несмотря на ранее выписанные требования, четверо водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.

В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные статьей 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 400 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

«Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Во время рейдовых мероприятий выявлено 120 нарушителей правил перевозки детей, все они привлечены к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ», — сообщает ОИОС.

Также, по данным ГАИ, 526 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

О пешеходах тоже не забыли, особенно о тех, кто переходил дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Были выявлены и водители, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате этих мероприятий выявлено 362 правонарушения со стороны пешеходов и 183 — со стороны водителей, пишет Обозрение.

«Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены», — предупреждает областное ГУ МВД.