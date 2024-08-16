19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской
Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.
Суд признал исключительные права на 23 песни за семьей Юрия Шатунова
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +21, +23°С.
17 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, до +23°С
С начала года число клиентов, зарегистрировавшихся в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области увеличилось в 1,5 раза. 
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает об удобных дистанционных сервисах 
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе
В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе
В РФ создали Агентство по продвижению российской рыбной продукции
В РФ создали Агентство по продвижению российской рыбной продукции
в Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»
В Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.8
-1.21
EUR 98.32
-1.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта

16 августа 2024 13:39
135
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта

В понедельник, 19 августа 2024 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч пятого тура МИР РПЛ 2024/2025, между командами «Акрон» и «Рубин». Начало матча в 18:30.

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкентской с соблюдением всех остановочных пунктов.

Дополнительный подвижной состав будет подан на трамвайном маршруте №25, он будет ожидать на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена» после окончания матча.

Также будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте №22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
16 августа 2024, 13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
16 августа  2024 года состоялся второй этап  Конференции  Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Политика
166
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024, 09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
Эти меры введут из-за состязаний по велоспорту (6+). Транспорт
197
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024, 17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города. Политика
548
В центре внимания
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
134
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
173
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
200
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
550
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
351
Весь список