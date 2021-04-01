Зимой строителям Климовского моста через Волгу в Самарской области пришлось непросто

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Строители автодороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу ждут наступления тепла и окончания ледохода. Несмотря на круглосуточный график работы, зимой интенсивность возведения перехода и магистрали пришлось немного снизить.

«На мосту ледовая обстановка была, конечно, тяжёлая, льды порядка метра в этом году на Куйбышевском водохранилище, тяжело содержать майны, тяжело с флотом, тяжело пришлось мостовикам», - рассказал руководитель проекта Антон Гурьянов.

Тем не менее, зима положительно сказалась на самой дороге. Из-за холодов она промёрзла и на ней не образовалось много грязи.

На данный момент уже возведено 26 километров земляного полотна. Работы идут на следующем участке протяжённостью в 10 километров. Снято порядка 1 миллиона 700 тысяч кубометров почвенно-растительного грунта.

По словам руководителя проекта Антона Гурьянова, работы одновременно ведутся на всех пяти этапах – по сооружению трассы с искусственными сооружениями и путепроводами, а также по возведению самого Климовского моста.

Напомним, протяжённость моста – 3,7 километра, он имеет сложную конструкцию. Сейчас ведётся сооружение русловых опор и сборка металлических пролётов. А протяжённость самой автодороги категории 1Б более 90 километров.

«Здесь мы будем применять новый вид асфальтобетонного покрытия, по европейским стандартам, практически впервые в России полностью на всей дороге, что позволит нам улучшить качество дороги, эксплуатационный период этой дороги», - отметили строители.

Трасса в обход Тольятти будет обладать большой пропускной способностью. По прогнозам специалистов, здесь будет проходить порядка 60 тысяч автомобилей в сутки, пишет ГТРК Самара.

Как заверили строители, непреодолимых препятствий при возведении стратегически важного объекта нет, они полностью укладываются в обозначенные сроки. Планируется, что проехаться по современной дороге и мосту можно будет в конце 2023 года.

На строительство мостового перехода, являющегося частью маршрута «Европа — Западный Китай», Самарская область в 2021 году получила 14 миллиардов рублей из федерального бюджета.