Жители Самары перекроют Московское шоссе из-за строительства высоток

291

На днях руководитель областного министерства строительства Евгений Чудаев рассказал о том, что на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе запланирована постройка новых высотных домов.

Но, как оказалось, большинство граждан ожидали от реконструкции Московского шоссе совсем другого, а именно, что появится новый парк и сквер, либо же прогулочная зона, но точно не многоэтажки. Как они считают, новое строительство домов спровоцирует такие последствия, как нехватка парковочных мест, и новая череда городских пробок.

Стоить подчеркнуть, что совершенно недавно по данному вопросу проходили публичные слушания, на которых и было принято о том, чтобы строить новые многоэтажки. Но вот только граждане оказались с этим не согласны. В знак своего несогласия, они готовы перекрыть Московское шоссе. Евгений Чудаев пообещал учесть и прислушаться к мнению жителей, пишет ПроГородСамара.