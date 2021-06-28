Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти

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На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне «Тольятти». Реконструкция объекта стартовала в июле 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Вопрос о выделении софинансирования из федерального бюджета на проведение работ активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

В настоящее время полностью возведен путепровод на 2 км, протяженностью 79 метров, по нему уже открыто движение. Завершаются отделочные работы: окраска опор и пролетного строения путепровода, который обеспечивает пересечение в разных уровнях а/д Тольятти-Ягодное и первого выезда с ОЭЗ.

Открытие движения по этому путепроводу было особенно важным, потому что, напрямую влияет на реализацию многомиллиардных инвестпроектов в Особой экономической зоне «Тольятти». В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

«Строительство дорог Тольятти-Ягодное и обхода Тольятти – стратегически важного для нашего бизнеса. Именно поэтому мы приняли решение разместить логистический центр Магнитогорского металлургического комбината непосредственно в Автограде. Мы планируем осуществлять доставку своих грузов в основном в западную часть России, где расположены практически все ключевые автозаводы страны. Мы, безусловно, заинтересованы в скорейшей реализации данных проектов», - отмечает директор ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» Андрей Швецов, резидент ОЭЗ «Тольятти».

Протяженность путепровода на 6 км реконструируемого участка составляет 44 метра. На данный момент полностью смонтировано пролетное строение. Ведутся работы по устройству подходов.

На самом участке автомобильной дороги, протяженностью 7,6 км продолжаются работы по устройству нижних слоев основания и асфальтобетонного покрытия. После укладки нижнего слоя покрытия, для обеспечения качества, будет укладываться верхний слой на всю ширину проезжей части.

Из всех запланированных строительно-монтажных работ, полностью завершено переустройство сетей связи, канализации, водоснабжения, в том числе пяти водоводов диаметром 1200 мм, обеспечивающих водоснабжение Автозаводского района Тольятти и расположенных рядом дачных массивов. Важно отметить, на пересечении с а/д «Тольятти – Ягодное» построено десять железобетонных водопроводных камер, стальные трубы заменены на полиэтиленовые, установлена запорная арматура.

Сейчас ведется переустройство воздушных линий электропередачи 110 кВт, которые обеспечивают водозабор. В целях минимизации количества отключений существующих линий, переустройство воздушных линий осуществляется скоординировано, сразу на нескольких участках в рамках реализации трех проектов: реконструкции Тольятти-Ягодное, строительства Обхода Тольятти и железнодорожной ветки, обеспечивающей подъезд к ОЭЗ.

Отметим, строительство всех крупнейших инфраструктурных объектов в Ставропольском районе Самарской области стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день готовность реконструируемого участка автомобильной дороги «Тольятти - Ягодное» составляет более 75%. Завершение работ планируется в октябре 2021 года, в соответствии с условиями контракта.