Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 100 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Днем 29 июня местами по Самарской области ожидается гроза, усиление южного ветра 15-20 м/с, град.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 
Гид: как не упустить лето
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
У спортсменов Самарской области 3 награды.
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по легкой атлетике
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти

28 июня 2021 12:33
127
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти

На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне «Тольятти». Реконструкция объекта стартовала в июле 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Вопрос о выделении софинансирования из федерального бюджета на проведение работ активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

В настоящее время полностью возведен путепровод на 2 км, протяженностью 79 метров, по нему уже открыто движение. Завершаются отделочные работы: окраска опор и пролетного строения путепровода, который обеспечивает пересечение в разных уровнях а/д Тольятти-Ягодное и первого выезда с ОЭЗ. 

Открытие движения по этому путепроводу было особенно важным, потому что, напрямую влияет на  реализацию многомиллиардных инвестпроектов в Особой экономической зоне «Тольятти». В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута  «Европа-Западный Китай».

«Строительство дорог Тольятти-Ягодное и обхода Тольятти – стратегически важного для нашего бизнеса. Именно поэтому мы приняли решение разместить логистический центр Магнитогорского металлургического комбината непосредственно в Автограде. Мы планируем осуществлять доставку своих грузов в основном в западную часть России, где расположены практически все ключевые автозаводы страны. Мы, безусловно, заинтересованы в скорейшей реализации данных проектов», - отмечает директор ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» Андрей Швецов, резидент ОЭЗ «Тольятти».

Протяженность путепровода на 6 км реконструируемого участка составляет 44 метра. На данный момент полностью смонтировано пролетное строение. Ведутся работы по устройству подходов.

На самом участке автомобильной дороги,  протяженностью 7,6 км  продолжаются работы по устройству нижних слоев основания и асфальтобетонного покрытия. После укладки нижнего слоя покрытия, для обеспечения качества, будет укладываться верхний слой на всю ширину проезжей части.

Из всех запланированных строительно-монтажных работ, полностью завершено переустройство сетей связи, канализации, водоснабжения, в том числе пяти водоводов диаметром 1200 мм, обеспечивающих водоснабжение Автозаводского района Тольятти  и расположенных рядом дачных массивов. Важно отметить, на пересечении с а/д «Тольятти – Ягодное» построено  десять железобетонных водопроводных камер, стальные трубы заменены на полиэтиленовые, установлена запорная арматура.

Сейчас ведется переустройство воздушных линий электропередачи 110 кВт, которые обеспечивают водозабор. В целях минимизации количества отключений существующих линий, переустройство воздушных линий осуществляется скоординировано, сразу на нескольких участках в рамках реализации трех проектов: реконструкции Тольятти-Ягодное, строительства Обхода Тольятти и железнодорожной ветки, обеспечивающей подъезд к ОЭЗ.

Отметим, строительство всех крупнейших инфраструктурных объектов в Ставропольском районе Самарской области  стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день готовность реконструируемого участка автомобильной дороги «Тольятти - Ягодное» составляет более 75%. Завершение работ планируется в октябре 2021 года, в соответствии с условиями контракта.

Теги: В центре внимания ОЭЗ ОЭЗ «Тольятти» развязка строительство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ОЭЗ "Тольятти" состоялся торжественный запуск нового предприятия
25 июня 2021, 13:31
В ОЭЗ "Тольятти" состоялся торжественный запуск нового предприятия
Французская компания Форесия начинает выпускать в Тольятти автомобильные сидения. Экономика
584
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021, 14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места. Экономика
859
Высшую оценку присвоили инвестиционному потенциалу ОЭЗ Тольятти»
15 июня 2021, 12:00
Высшую оценку присвоили инвестиционному потенциалу ОЭЗ «Тольятти»
Аналитический центр «Эксперт» обнародовал очередной ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков России. Экономика
519
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
124
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
528
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
535
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
889
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
894
Весь список