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Завершается проектирование нового участка улицы Авроры между Московским шоссе и Ново-Садовой в Самаре

24 марта 2021 11:44
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Завершается проектирование нового участка улицы Авроры между Московским шоссе и Ново-Садовой в Самаре

В Минтрансе Самарской области сообщили, что проектирование нового участка улицы Авроры между Московским шоссе и Ново-Садовой находится уже «на завершающей стадии. Сейчас идет подготовка проектной документации и материалов инженерных изысканий к государственной экспертизе. Однако сроки строительства пока все еще неизвестны.

В Самаре также пытаются вдохнуть новую жизнь в идею строительства улицы Липецкой за ЗИМом, которая должна перейти в новый участок улицы Авроры на пересечении с Ново-Садовой и далее уйти на Московское шоссе.

Идеи, заложенные в генплане областного центра, сейчас пытаются актуализировать в областном министерстве транспорта и автодорог региона, пишет 22 марта газета «Самарское обозрение».

Проект по ул. Липецкой  находится только на старте. Ведутся лишь «предварительные работы по подготовке к процедуре торгов по государственному контракту на проектирование улицы», сообщают в правительстве области. Дорога должна иметь до четырех полос движения, со строительством тротуаров, линий наружного освещения.

В то же время неясно, как новая дорога будет увязана с перспективами развития всей «зимовской» площадки, каковы планы по организации на ней движения общественного транспорта. Последний момент некоторые эксперты относят к ключевым.

Сотрудник Высшей школы экономики, в прошлом главный архитектор Самары Виталий Стадников считает, что вместо 4-полосной магистрали можно проложить трамвайную линию или сделать выделенные полосы для электробусов и автобусов, а для прочего транспорта оставить по одной полосе движения в каждую сторону.

Такой вариант можно использовать и для организации транспортной коммуникации с «Южным городом», сообщает Обозрение.

«Можно сделать так, чтобы трамвай от Галактионовской уходил дальше вниз к Волге, поворачивая на улицу Горького, проходил бы вдоль всей набережной и уходил в результате на Соколова, а оттуда по Липецкой на Аврору и по ней напрямую вдоль «Южного города», – пояснил Виталий Стадников. – Тогда все замыкается в единую транспортную систему, которая позволит разгрузить периферийные анклавы и в то же время пропускать большой поток людей».

Если такого приоритета общественного транспорта не будет, это грозит просто «выкидыванием денег на то, чтобы все и дальше стояли в пробках, как это произойдет при введении в эксплуатацию всех новых развязок, в том числе у «Современника»», – резюмировал эксперт.

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