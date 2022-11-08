Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование

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Власти России захотели обязать местных застройщиков использовать только отечественное оборудование интернета вещей (internet of things, IoT). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у министра экономики Максима Решетникова.

В совещании приняли участие представители Минпромторга и Минстроя. Им поручили сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс. К устройствам интернета вещей относят в том числе датчики пожарной сигнализации и домофоны. Затраты на оснащение домов подобными устройствами за два года обойдется в 350 миллиардов рублей, пишет Лента.