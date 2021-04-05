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За год цены на вторичную недвижимость в Самаре увеличились на 9%

5 апреля 2021 13:20
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За год цены на вторичную недвижимость в Самаре увеличились на 9%

Эксперты Авито Недвижимости по прошествии I-го квартала 2021 года отметили сохранение покупательской активности на вторичном рынке жилья — в среднем по стране спрос* увеличился на 13% в годовом выражении. Вслед за растущим интересом объем предложения продолжил сокращаться, его показатели снизились в среднем на 5% за квартал и на 16% за год.

В условиях нарушенного рыночного равновесия цены на вторичную недвижимость по-прежнему повышаются — на 9% в течение I-го квартала и на 16% за предыдущий год. Таким образом, в среднем по России в минувшем квартале можно было приобрести квартиру во вторичном секторе за 63 458 рублей за квадратный метр. В Самаре за год стоимость вторичных объектов выросла на 9%. При этом показатели средней цены за квартал увеличились на 8% — так, в этот период жилье здесь обходилось в среднем в 60 004 рублей за кв.м.

По итогам I-го квартала текущего года впечатляющая динамика показателей 2020 года на рынке вторичной недвижимости стала сменяться на более умеренную — значения спроса превысили прошлогодние отметки на 13%. Однако квартальные изменения (I-й квартал 2021 г. к IV-му кварталу 2020 г.) фиксируют некоторое снижение потребительского интереса к вторичным объектам на 9%. Стоит сказать, что многие россияне уже успели воспользоваться льготными ипотечными программами и приобрести жилье на более выгодных условиях еще в прошлом году, к тому же покупательская способность постепенно сокращается из-за отсутствия роста среднего уровня доходов по стране на протяжении предыдущего года. Тем не менее говорить о состоянии равновесия на рынке пока преждевременно. Спрос продолжает превышать уровень предложения, для которого все еще характерна отрицательная динамика за счет высокой востребованности наиболее интересных вариантов и, соответственно, их быстрой реализации: -5% за предыдущий квартал и -16% за последний год.

На фоне сохраняющегося дисбаланса на рынке средняя стоимость жилья по стране поднялась на 9% за последние три месяца и на 16% в годовом выражении (I-й квартал 2021 г. к I-му кварталу 2020 г.). Рост цен на готовое жилье, кроме того, провоцируют такие факторы, как подорожание строительных материалов и переход на долевое строительство с использованием эскроу-счетов, повышающих себестоимость жилых проектов. Так, в среднем по стране стоимость вторичных квартир составила 63 458 рублей за квадратный метр в I-м квартале 2021 года.

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