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«Вторичка» в Самаре дорожает, а цены на новостройки идут вниз

15 мая 2024 11:17
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«вторичка» в Самаре дорожает, а цены на новостройки идут вниз

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, относительно прошлого месяца цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России продолжили медленный рост и увеличились в среднем на 0,7%. В Перми, Уфе и Нижнем Новгороде вторичная недвижимость демонстрируют снижение цены (0,6%, 0,5%, и 0,1% соответственно). Лидерами роста цен являются Красноярск (+1,6%), Ростов-на-Дону (+1,5%), Краснодар (+1,4%), Казань (+1,3%) и Омск (+1,2%).

В апреле 2024 года цены на вторичном рынке жилья в Самаре составили 113 000 рублей за квадратный метр. За последний год стоимость вторичного жилья в городе выросла на 14,9%. При этом с марта по апрель цены на вторичку в Самаре повысились на 1,1%. Напомним, что стоимость квадратного метра в новостройках Самары составила в апреле 102 000 рублей, снизившись на 1,7% за месяц.

«Несмотря на то, что видимых драйверов роста цен вторичной недвижимости сейчас нет, мы наблюдаем несущественный инфляционный рост во всех крупных городах. — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, — Также мы фиксируем накопление экспозиции на вторичном рынке: в среднем по городам-миллионникам оно составило +5,4% относительно прошлого месяца. Это ожидаемая картина, так как из-за роста ключевой ставки недвижимость стала продаваться дольше, предложений становится больше. В ближайшие пару месяцев стоит ожидать еще большего стремления покупателей выбрать новостройку вместо вторички, пока действует льготная ипотека».

Топ-5 миллионников-лидеров по стоимости квадратного метра вторичной недвижимости формируют Москва (332 000 р, +0,3% за месяц), Санкт-Петербург (201 000 р, +0,5% за месяц), Казань (161 000 р, +1,3% за месяц), Нижний Новгород (127 000р, -0,1% за месяц) и Красноярск (117 000, +1,6% за месяц).

Приобрести квартиру на вторичном рынке по цене ниже 100 000 р за «квадрат» можно в таких миллионниках, как Волгоград, Челябинск, Воронеж (около 95 000 р/кв.м. во всех трех городах) и Пермь (99 000 р/кв.м.). А городами с самым незначительным годовым подорожанием готового жилья оказались Краснодар (+5,3%), Санкт-Петербург (+5,4%), Новосибирск (+7,9%), Уфа (+8,6%) и Москва (+9,3%).

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