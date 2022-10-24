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Все меньше людей готовы купить квартиру в новостройке на старте продаж
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Все меньше людей готовы купить квартиру в новостройке на старте продаж

24 октября 2022 13:14
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все меньше людей готовы купить квартиру в новостройке на старте продаж

Все меньше людей готовы рисковать, приобретая квартиру в новостройке в разгар строительства дома или, тем более, до его начала. По сравнению с началом года доля желающих купить жилье на старте продаж сократилась на 11 п.п., а тех, кто готов ждать, пока дом достроят или почти достроят, стало больше на 5,5 п.п.  Об этом свидетельствуют результатыпоследнего онлайн-голосования от IRN.RU.

Читателям был задан вопрос: «На каком этапе строительства вы бы купили квартиру в новостройке». Вариант «на завершающих стадиях» выбрали 19,4% ответивших, «после сдачи в эксплуатацию»29,9%. То есть почти половина респондентов готовы приобрести новостройку только когда дом сдан или почти сдан.

При этом значительная часть участников опроса – 23% - предпочли бы совершить покупку как можно раньше – на самом старте продаж, а в идеале еще до него. 11% купили  бы  квартиру на стадии строительства первых этажей, и только8,3% - в середине строительства дома. Затруднились дать ответ 8% участников голосования.

По сравнению с аналогичным голосованием в начале 2021 года резко, сразу на 10,7 п.п., сократилась доля желающих приобрести новостройку на страте продаж – в конце января-начале февраля прошлого года, то есть до начала СВО, таковых было 33,9%. При этом тех, кто готов купить новостройку только на завершающих стадиях строительства или после ввода дома,стало больше на 5,5 п.п. Популярность остальных вариантов не претерпела существенных изменений.

«Фактически, результаты опроса свидетельствуют, во-первых, о сокращении числа тех, кто рассматривает возможность инвестиций в жилье – именно инвесторы обычно стремятся выйти на сделку как можно раньше, чтобы купить подешевле и максимизировать прибыль при перепродаже недвижимости. А во-вторых –об уменьшении аппетита потенциальных покупателей к риску. Половина участников опроса вообще не хотят вкладывать деньги в стройку и готовы ждать, когда дом достроят или почти достроят. В нынешней непростой для экономики ситуации это вполне ожидаемый тренд», - комментирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. 

О низком уровне доверия людей к стройке говорят и результаты майского голосованияIRN.RUотносительно новой модели финансирования строительства домов через эскроу-счета, когда деньги дольщиков отправляются на счет в банке, а застройщики возводят дома на кредитные деньги. По мнению 38,9%  респондентов, продажа новостроек через эскроу не защищает покупателей от потери денег, заплаченных застройщику. Еще треть (34,3%) уверены, что эскроу вообще «ни от чего не защищает, все это фикция». В то, что новая система строительства домов «защищает от всех возможных проблем», верят лишь 2%.

Теги: Опрос

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