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Власти Самары снова отказали в застройке квартала у Самарской площади

18 апреля 2023 09:41
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Власти Самары снова отказали в застройке квартала у Самарской площади

Площадка в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной продолжит пустовать. Мэр Самары Елена Лапушкина снова отказала компании «Трансгруз» в застройке участка.

Территория известна в городе как 112-й квартал. Он располагается между гостиницей «Европа», торговым центром «Вавилон» и Самарской площадью. Тема застройки территории вызывает споры уже несколько лет, пишет 63.ру.

«Трансгруз» планировал построить в квартале 25-этажный дом. Власти сначала предоставили разрешение, но позже его отменили. Компания пыталась оспорить это в судах различных инстанций, но выиграли городские власти.

Тем не менее в скором времени мэрия и застройщик попытались достигнуть компромисса. Обновленный проект застройки квартала обсуждали на градостроительном совете.

Проект межевания участка представляли горожанам на публичных слушаниях. На них стало известно, что компания хочет построить 13-этажный дом. Глава города Елена Лапушкина утвердила документ. Однако потребовалось еще одно спецсогласование из-за расположения участка в границах исторического поселения. Назначили новые общественные слушания, где горожанам представили эскиз застройки.

Однако отзывы самарцев были весьма нелестными. Да и как выяснилось городская комиссия застройки и землепользования тоже оказалась не в восторге от представленного проекта. Это и стало одной из причин отказа в согласовании проекта. А вот вторая.

— Участок входит в границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», — указано в постановлении мэра.

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