Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центральным банком России представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Глава государства поставил такую задачу по итогам совещания по экономическим вопросам.

На сайте Кремля отмечается, что президент поручил "представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей". Срок выполнения поручения — 31 марта. Ответственными назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.



Таким образом, программу льготной ипотеки могут продлить до 2024 года, а семьи с детьми получат возможность брать ипотеку под еще более низкий процент, чем сейчас.



Напомним, что в настоящее время срок действия госпрограммы льготной ипотеки определен до 1 июля 2021 года, то есть россияне могут купить квартиру в новостройке под 6,5 % годовых, а семьи с детьми имеют право взять жилье или рефинансировать старую ипотеку под 5 или 6%, пишет Сова.инфо.