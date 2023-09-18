 Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящейся школы в жилом комплексе «Волгарь»

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В пятницу, 15 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящегося объекта – школы в жилом комплексе «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары.

Глава областного Правительства оценил ситуацию на площадке, обсудил с подрядчиком и и.о. министра строительства Михаилом Асеевым вопросы реализации проекта.

Строительство школы идет в хорошем темпе: в ноябре прошлого года рабочие заложили первый камень, в апреле, когда первый вице-губернатор также посещал место строительства школы, вышли на этап возведения стен. К настоящему времени полностью возведено здание переменной (в три-четыре этажа) этажности, заканчиваются кровельные работы, полным ходом идет благоустройство, выполнена черновая отделка внутренних помещений.

Здание общей площадью более 15 тысяч квадратных метров готовится принять 1100 учеников. Эта школа, как и пять других образовательных учреждений в области, строится в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» (ВЭБ.РФ). Председатель регионального Правительства отметил, что полностью решены вопросы с поставкой оборудования, финансированием работ, подключением к сетям жизнеобеспечения.

«Готовность школы очень высокая. До конца текущего месяца будет полностью завершено благоустройство, выполнена спортивная зона, будет полностью закрыт тепловой контур. В начале октября будет подключено отопление, завершены работы по отделке, и останется два месяца, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Нет сомнений, что объект будет введен в эксплуатацию в срок. В этом году мы планируем ввести не только эту школу, но и образовательное учреждение в селе Тимофеевка Ставропольского района. Большая программа по завершению строительства школ у нас на следующий год. Все объекты находятся в активной стадии реализации, планируем ввести сразу четыре новых школы в следующем году. И это не предел – новые микрорайоны нуждаются в объектах социальной инфраструктуры, многое проектируется, процесс уже отлажен», – рассказал о планах на текущий год и перспективу Виктор Кудряшов.

Напомним, в своем Послании Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что за период 2023-2024 годов в Самарской области планируется построить девять новых школ. Ввод этих объектов даст региону дополнительно порядка 10 000 новых учебных мест. В текущем году уже введены в эксплуатацию школа в Тольятти на 1600 мест и школа в Лопатино на 1500 учеников, которая приняла детей из жилого микрорайона «Южный город».

О проектах, которые находятся на этапе реализации, говорили на совещании в Правительстве региона, которое Виктор Кудряшов провел в тот же день. В нем приняли участие подрядчики, представители минстроя, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки, минтранса, минимущества и минЖКХ, главы Самары, Тольятти, Сызрани, проектных и экспертных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, ООО «ПроШкола».

Школу на улице 40 лет Победы в 14А микрорайоне Тольятти планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Это один из тех объектов, что возводятся в рамках государственно-частного партнерства. Проектом предусмотрено создание 1200 учебных мест. Участники совещания обсудили вопросы прохождения государственной экспертизы, соответствия проекта требованиям конструктивной и пожарной безопасности, строительства подъездной дороги, технологического присоединения к сетям ресурсоснабжения, подготовки нормативно-правовых актов для финансирования следующих этапов работ. Первый вице-губернатор поручил ускорить решение этих вопросов.

«Коллеги, в соответствии с контрактом планируется ввести объект в ноябре 2024 года. Но необходимо приложить усилия, чтобы сдать школу в августе будущего года, чтобы уже 1 сентября туда могли пойти ученики. Времени остается не так много, не нужно допускать самоуспокоения и самонадеянности», – акцентировал внимание Виктор Кудряшов.

На совещании рассмотрели ход строительства школы на 675 учебных мест на улице 70 лет Октября в Тольятти. «Полностью выполнен фундамент, сейчас мы приступили к кирпичной кладке, к середине ноября планируем возвести каркас», – доложил представитель подрядчика.

Приоритетным остается проект строительства концессионной школы на площадке бывшего завода имени Масленникова в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой. Земельный участок передан в собственность Самарской области. Заключено концессионное соглашение с партнером проекта – ООО «ПроШкола». Ресурсоснабжающими организациями выполнены работы по выносу сетей энергоснабжения и водоснабжения. В настоящее время территорию очищают от строительного мусора и приступают к проектно-изыскательским работам. Виктор Кудряшов призвал ускорить прохождение всех необходимых процедур, чтобы в сжатые сроки подготовить проект и приступить к строительству.

Ускоренными темпами планируется реализовать еще один концессионный проект –школу в жилом микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 425 учеников. «Все школы для нас важны, но в Крутых Ключах уровень ожиданий у людей самый высокий. В этом микрорайоне высокая рождаемость, здесь много семей с детьми, и школа здесь крайне нужна к началу следующего учебного года», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили, как реализуется проект по строительству новой школы на 1500 мест в Сызрани, на улице Карла Маркса. Срок ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – декабрь 2024 года. О ходе работ доложил глава города Анатолий Лукиенко.

«Выполнена песчаная подушка, построена дренажная система, смонтирована система водоотведения, готовы котлован и песчаное основание фундамента, завтра приступаем к устройству щебеночного основания», – рассказал он.

«Проектов не так много, все они полном объеме обеспечены финансированием, везде работают сильные подрядчики, уверен, что на стадии активного строительства они не подведут. Прошу активнее работать на этапе проектирования, своевременно устранять замечания экспертизы и в дальнейшем тщательно соблюдать графики работ. Ответственность за своевременную и качественную реализацию этих проектов крайне высока», – обратился к коллегам, завершая совещание, Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба Правитедбсьва СО