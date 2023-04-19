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В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
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Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии

19 апреля 2023 16:51
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В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии. В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.

Председатель областного Правительства начал работу с посещения насосно-фильтровальной станции, реконструкция которой ведется в районе с 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Для выполнения работ был заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области и ООО «Уфимская Газовая Компания». По контракту работы должны были завершиться в ноябре прошлого года. На сегодня техническая готовность объекта высокая, она составляет почти 88%. Между тем, завершение реконструкции, по оценкам специалистов, необоснованно затянуто, при том, что финансово мероприятие было полностью обеспечено. Это связано в первую очередь с тем, что подрядчик допустил целый ряд организационных просчетов, кроме того, на стройке задействовано недостаточное количество людей.

«В прошлом году в Самарской области было введено в эксплуатацию почти 60 объектов капитального строительства. Этот объект, пожалуй, единственный, где пришлось столкнуться с определенными сложностями. Из-за срыва срока исполнения контракта мы были вынуждены взыскать обеспечительные меры, банк в рамках банковской гарантии выплатил заказчику проекта сумму средств, которой достаточно для завершения полного объема работ по этому объекту. У нас есть абсолютная уверенность, что реконструкцию НФС реально завершить в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев, – подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сегодня мы договорились, что обновим графики выполнения работ, администрация района будет фиксировать количество людей на стройке, и при малейшем срыве графика или недостатке специалистов мы начинаем судебные процедуры и добиваемся расторжения контракта со сменой подрядчика. Не самый лучший вариант, потому что он потребует определенного времени, но в данном случае мы будем вынуждены таким образом поступить. Тем не менее, я уверен, что ввод объекта в этом году, безусловно, состоится, и райцентр получит чистую воду, что существенно улучшит качество жизни людей».

Насосно-фильтровальная станция в Большой Глушице была введена в эксплуатацию 50 лет назад. После завершения реконструкции мощность объекта составит 5000 куб.м/сутки.

В Пестравском районе Виктор Кудряшов вместе с министром социально-демографической и семейной политики Региной Воробьевой побывал на строительстве Высокинского отделения Южного пансионата для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов). Объект строится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В пансионате смогут получать высококвалифицированную и специализированную социальную помощь одновременно 200 человек. Здание имеет переменную этажность, обусловленную функциональным зонированием и взаимосвязью отделений, и состоит из 3-х блоков. Внутри здания разместятся врачебные кабинеты, комнаты для проживающих, гостиные для встречи с родственниками, а также актовый зал и зал для занятий ЛФК, помещение для приема пищи и много других помещений, в том числе – для занятий в кружках по интересам. Пансионат имеет целый комплекс инженерных сооружений: автономную котельную, собственные скважины водоснабжения с модулем очистки воды, а также очистные сооружения для бытовых канализационных стоков.

В настоящее время техническая готовность объекта – 76,8%. В строительстве задействованы порядка 230 специалистов и восемь единиц техники, каждый день количество рабочих и техники увеличивается. Представитель генерального подрядчика рассказал, что сейчас на объекте ведутся финишные отделочные и фасадные работы, прокладка инженерных и слаботочных систем, а также вентиляции. Все оборудование уже закуплено, ведется его монтаж. На этой неделе ожидается поставка лифтов.
Продолжается благоустройство территории, проводится укладка тротуарной плитки. На территории пансионата будут установлены беседки, площадки для прогулок и занятий физкультурой, поставят скамейки.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«Пансионат в селе Высокое Пестравского района вводится в эксплуатацию в этом году, это абсолютно уникальный объект - один из первых в стране пансионатов, которые строятся по квартирному типу. Здесь будут обеспечены очень комфортные условия для проживания, создана удобная инфраструктура. Безусловно, всем проживающим пансионата будут предоставлены качественный уход и медицинское обслуживание. Рассчитываем, что осенью пансионат уже примет первых посетителей».

В этом году в Самарской области вводится рекордное количество объектов. Среди них объекты социальной инфраструктуры, объекты жилищно-коммунального хозяйства, водоводы и очистные сооружения. Значительную федеральную поддержку на их строительство регион получил благодаря большим усилиям губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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