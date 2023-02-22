Виктор Кудряшов провёл совещание по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства в регионе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтёры «ЕР» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.
Впервые за 30 лет ветеранов Снежного поздравили с Днём защитника Отечества
В связи с ухудшением погодных условий.
В Самарской области продлили ограничение для движения грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.
Политех отпраздновал День защитника Отечества
Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.
ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений
Обсудили алгоритм действий при подозрении на то, что учащиеся могут употреблять и распространять наркотики.
Полицейские и общественники региона провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях 
Владимир Писарский стал судьей в поединке на скоростное поедание пиццы, а Бенхамин Гарре впервые попробовал блины с разными начинками.
Новички «Крыльев Советов» встретились с болельщиками в ТРК «Космопорт»
К собравшимся обратились Дмитрий Азаров, который сейчас находится в зоне СВО,  и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андрей Колотовкин. 
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Согласно предварительному плану работ в ночь на 23 февраля на улично-дорожной сети планируется задействовать 217 единиц техники и 117 дорожных рабочих для расчистки вручную.
Расчистка дорог в Самаре продолжится в круглосуточном режиме
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.82
EUR 79.76
0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Виктор Кудряшов провёл совещание по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства в регионе

22 февраля 2023 15:55
170
В Самарской области значительно сократилось количество незавершённых объектов строительства.

Во вторник, 21 февраля 2023 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.

В нем приняли участие представители структурных подразделений Правительства Самарской области, руководители министерства строительства и министерства транспорта и автомобильных дорог области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона системно занимаются проблемами незавершенного строительства. Вопросы, которые решает комиссия, копились десятилетиями. По инициативе главы региона в 2019 году была создана специальная комиссия по завершению недостроев.

Участники комиссии тщательно анализируют ситуацию по каждому объекту. Если фактическое строительство завершено, необходимо вести работу с эксплуатирующими организациями, чтобы ускорить процесс передачи здания на баланс. По ряду объектов возникает необходимость завершить процедуру оформления прав собственности. Есть объекты, которые требуется достраивать. В отдельных случаях комиссия принимает решение выделить средства на завершение строительных работ из бюджета Самарской области.

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального Правительства поручил завершить эту работу в ближайшее время.
Виктор Кудряшов отметил, что за время работы комиссии, а это почти четыре года, удалось существенно уменьшить число недостроенных объектов.

«В Самарской области полностью сформирована нормативная база для принятия решений о списании затрат на незавершенное строительство. Кроме того, по двадцати объектам, которые более пяти-семи лет стояли «замороженными», ведется корректировка проектной документации или принято решение о достройке», – сообщил глава Правительства.

«В целом результат этой работы таков, что за четыре года у нас объемы незавершенки сократились в два с половиной раза – это достаточно большой объем, – констатировал первый вице-губернатор. – Мы активно занимаемся достройкой объектов, многие из них уже введены в эксплуатацию, и сейчас идет процесс оформления на них прав собственности. По многим другим объектам и эта процедура уже завершена, в ближайшее время они будут переданы балансодержателям».

На заседании комиссии стало известно о завершении строительства двух социальных объектов. В ближайшие две недели заканчивается проектирование достройки реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Светлячок» в Новокуйбышевске, строительство которого остановилось в 2008 году. Как сообщил директор института «ТеррНИИгражанпроект» Илья Бундов, зданию предстоит пройти реконструкцию внутри: уберут лестницу, не соответствующую нормам безопасности, и возведут новую, расширят крыльцо, проведут локальное усиление конструкции объекта и другие работы.

«Особый акцент мы делаем на достройку социально значимых объектов, – пояснил решение о достройке «Светлячка» Виктор Кудряшов. – Реабилитационный центр необходим, потребность в нем колоссальная. Надеемся, в ближайшее время проект получит положительное заключение государственной экспертизы, и уже в этом году будет принято решение о выделении средств на завершение его строительства. Рассчитываем закончить объект в 2024 году».
Кроме того, принято решение о достройке образовательного центра в Камышле, строительство которого было остановлено в начале 2000-х годов. Сейчас идет его проектирование.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
227
Ели, которые растут около музея
22 февраля 2023  13:43
Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства
208
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
22 февраля 2023  12:01
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
223
в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
22 февраля 2023  11:52
В Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
229
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
22 февраля 2023  10:25
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
564
Весь список