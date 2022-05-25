Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по жилищному строительству

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Во вторник, 24 мая 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы крупнейших муниципалитетов, министр строительства региона Николай Плаксин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, представители ресурсоснабжающих организаций, руководители крупнейших самарских строительных компаний.

На совещаниях в режиме штаба, которые регулярно проводит с застройщиками председатель областного Правительства, представители отрасли могут оперативно получить информацию о новых государственных программах, перспективных проектах, новых возможностях и механизмах поддержки отрасли.

«За последние месяцы Правительством РФ принято много решений по поддержке строительной отрасли по льготной ипотеке, по субсидированию кредитной ставки. Ряд мер поддержки утвержден на региональном уровне – они прежде всего касаются выгодных для застройщиков условий приобретения жилья по государственным программам – по переселению из ветхого жилья и предоставлению квартир детям-сиротам. Благодарю застройщиков за то, что откликнулись на наши призывы резервировать часть квартир в новостройках под решение государственных задач. Сейчас мы близки к завершению контрактации на 2022 год. Остались вопросы по контрактации на 2023 и 2024 годы, прошу вас также активно взаимодействовать с муниципалитетами, вместе с нами решать этот крайне важный для государства вопрос», - обратился к представителям отрасли Виктор Кудряшов.

Как сообщил в своем докладе Николай Плаксин, в первом квартале регион выполнил плановое задание по вводу жилья. На текущий год план составляет 109 разрешений на ввод, а общее количество квадратных метров жилья должно составить 1 миллион 29,7 тысячи. Уже выдано 19 разрешений, или 19,3% от годового плана.

В соответствии с графиком выдаются и разрешения на новое строительство. С начала года застройщики получили 22 разрешения, при плановом показателе на год 63.

«Планы по строительству и вводу жилья никто сокращать и менять не будет. Прошу вас придерживаться графиков, не откладывать ввод на конец года, информировать Правительство о возникающих проблемах, предлагать инициативы по поддержке отрасли. Уверен, все намеченное мы выполним», - подчеркнул председатель Правительства.

Участники совещания подробно обсудили риски, с которыми столкнулась строительная отрасль. Серьезное беспокойство девелоперов вызывает некоторое снижение спроса на жилье относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, руководители строительных компаний отмечают удорожание строительных материалов и оборудования: в частности, серьезный рост цен на лифты, радиаторы, трансформаторы, отопительные котлы без импортных комплектующих. Еще большее недоумение участников рынка вызывает удорожание кирпича. Вместе с тем, цены на отдельные стройматериалы из металла, например, железную арматуру, понизились.

Виктор Кудряшов поручил обобщить эту информацию, с тем чтобы представить ее на рассмотрение федерального штаба по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Отдельные меры регулирующего характера позволили понизить цены на природные строительные материалы, в частности речной песок.

В свою очередь, председатель Правительства проинформировал застройщиков о создании реестра самарских производителей строительных материалов и оборудования. Реестр был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Различные виды продукции, которые выпускают самарские предприятия, пользуются большим спросом за пределами области, чем на ее территории. В то же время местные строительные материалы и оборудование могут быть нужны застройщикам области. Информирование застройщиков о возможностях региональных производителей призвано изменить ситуацию.

«Это еще одна мера поддержки предприятий региона. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивался рынок, который будет подогреваться в первую очередь внутренним спросом, спросом с вашей стороны. Потому что это даст возможность производителям стартовать с новыми видами продукции и потом расширить эти продажи уже за пределы Самарской области», - пояснил Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина также отметил, что Правительство области готово выступить посредником между застройщиками и производителями, чтобы помочь в урегулировании вопросов по ценовой политике, адаптации продукции под нужды и потребности строительного рынка. Информация о реестре уже размещена на сайте регионального минстроя, а также будет направлена всем застройщикам региона.