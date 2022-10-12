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Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили предварительные итоги выполнения плана по вводу жилья

12 октября 2022 14:55
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Самарская область с опережением выполняет план по вводу жилья.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с министерством строительства Самарской области и главами муниципальных образований региона.  На нем обсудили предварительные итоги выполнения плана по вводу жилья, переселению граждан из аварийного жилфонда, обеспечению жильем детей-сирот.

Как сообщили в своем докладе представители регионального минстроя, план по вводу жилья на текущий год составляет 1 876 000 квадратных метров, за первые три квартала он выполнен на 77 процентов.

Подавляющее большинство муниципалитетов – в «зеленой» зоне по выполнению показателя по вводу жилья. Поэтому особое внимание участники совещания уделили   отдельным муниципальным образованиям, которые рискуют отклониться от графика. Отдельно председатель областного Правительства поручил усилить контроль за завершением работ на домах, которые входят в единый реестр проблемных объектов долевого строительства.

«Коллеги, в этом году Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставит перед нами задачу исключить из ЕРПО  рекордное количество объектов – 30. Эту задачу нам необходимо выполнить,  дольщики должны получить долгожданное жилье», - акцентировал внимание собравшихся Виктор Кудряшов.

В 2022 году существенно вырос план по обеспечению жильем детей-сирот. Намечено приобрести 867 жилых помещений для передачи этой категории льготников. К настоящему времени приобретено 516 квартир, предоставлено детям-сиротам – 390. 20 муниципалитетов к текущей дате уже выполнили план.

Председатель областного Правительства поручил остальным главам ускорить работу над решением этой задачи, призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками, эффективнее использовать инструменты, которые власти региона разработали в помощь муниципальным образованиям, в частности, механизм  приобретения жилья у единственного поставщика.

На совещании обсудили также исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья. В рамках государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»,  до конца 2024 года необходимо расселить более 24 тысяч человек  из аварийного жилого фонда, общая площадь которого составляет  более 385 тысяч квадратных метров.

К настоящему времени из непригодного для проживания жилищного   фонда нарастающим итогом расселено  около 8,2 тысяч граждан, что составляет 82%  от планового показателя национального проекта.

Участники совещания обсудили ход исполнения поручений первого вице-губернатора по заблаговременной контрактации в рамках приобретения жилья для государственных нужд. В настоящее время муниципалитеты активно заключают контракты на 2023-й и даже 2024 год. Глава регионального кабмина отметил, что сейчас наиболее благоприятный момент для переговоров с застройщиками, и власти региона готовы рассмотреть вопрос о выделении на решение этих задач дополнительных средств областного бюджета.

«План на этот год по вводу жилья у нас максимально напряженный, но мы уверенно идем к выполнению и даже перевыполнению этого плана. Очень важный показатель – обеспечение жильем детей-сирот, и в этом году у нас  рекордное количество детей-сирот  - 847 человек должны получить долгожданные  ключи от квартир. В прошлом году это число было немногим более 600. Эту амбициозную задачу в текущем году мы, безусловно, выполним. У нас также крайне важная задача – переселение граждан из аварийного жилого фонда. В прошлом году мы выполнение этого плана закончили с опережением, исполнили  целевые показатели на 116%. В текущем году мы должны переселить граждан из аварийной площади порядка 80 тысяч квадратных метров. Это также достаточно высокий показатель, который сегодня уже обеспечен контрактами.  Сегодня мы обсуждали только детали, связанные с переоформлением квартир с застройщиков на муниципалитеты, а потом  на граждан, а также ввод отдельных объектов, которые должны быть завершены строительством и переданы заказчикам в октябре и ноябре текущего года. Абсолютное большинство муниципалитетов справляется с поставленными задачами, очень неплохо работает команда городского округа Самара, города Сызрань, Отрадного, многих других муниципалитетов. Есть муниципалитеты, которые немного отстают, но как раз цель таких совещаний – выявлять отклонения и совместно принимать решения, которые позволяют эти отклонения нивелировать», - прокомментировал итоги встречи Виктор Кудряшов. 

Исполнение госпрограмм и досрочное достижение показателей национальных проектов отмечается не только в сфере жилищного строительства, отметил глава регионального кабмина.

«Мы подвели предварительные итоги за девять месяцев текущего года. По исполнению показателей 17 из 20 программ регион движется темпами значительно выше среднероссийских, по остальным трем – на уровне других регионов Российской Федерации, без риска неисполнения», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

Фото:   ru.freepik.com

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