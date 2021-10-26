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Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов

26 октября 2021 19:27
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Строительство социальных объектов ведется в ускоренном темпе.

Во вторник, 26 октября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов – крытого футбольного манежа, детской инфекционной поликлиники на Шверника и второго корпуса школы на Пятой просеке. Вместе с зампредом областного Правительства Александром Фетисовым, министром строительства Николаем Плаксиным, он проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиками исполнение графика строительства. 

Старт строительству в августе 2020 года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Планируется, что в манеже будут проходить футбольные матчи и тренировки команд разных возрастов. Здесь оборудуют поле размером 105 на 68 метров с искусственным травяным покрытием и трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские, проектом предусмотрены тренажерный зал, конференц-зал. Планом предусмотрена передача спортобъекта эксплуатирующей организации в 2022 году. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография».

К концу года техническая готовность здания составит 40%. В ходе встречи с подрядчиками на объекте Виктор Кудряшов обсудил факторы, которые могут повлиять на исполнение графика работ. В 2020-м вся строительная отрасль испытала серьезные трудности, связанные с удорожанием строительных материалов. В связи с этим Правительство РФ приняло постановление, которое допускает изменение существенных условий контракта при исполнении государственного или муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. На региональном и муниципальном уровне также утверждены нормативно-правовые акты, которые определяют принципы изменения стоимости контрактов. Это позволит преодолеть негативные последствия роста цен. После прохождения экспертизы стоимости контракта компания получит такую меру поддержки. Подрядная организация планирует завершить строительство в запланированный срок. 

Глава регионального кабмина побывал и на строительстве нового корпуса детской инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре. Четырехэтажное здание также возводится рамках национального проекта «Демография». В новом инфекционном корпусе разместят 100 коек для пациентов. Также там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. В соответствии с планом на текущий год, должны завершиться работы на бетонной плите фундамента, возведены стены подвала, выполнена их гидроизоляция. Все эти работы будут завершены до конца года, -  доложил представитель компании-подрядчика.

Посещение строящейся школы на 5-й Просеке стало традиционным пунктом рабочего графика Виктора Кудряшова, на этом объекте он бывает регулярно. Новая школа возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности образования в губернии - часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова, разработанной при участии жителей региона. Напомним, что с вопросом о строительстве новой школы в этой части города к Губернатору Самарской области обращались жители областного центра. Глава региона дал получение решить эту задачу в кратчайшие сроки. 

Первый корпус школы, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым. Здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест; столовая на 330 мест; спортивные уличные площадки – три футбольных поля, баскетбольная и волейбольная площадки; детские площадки и площадки для занятия на свежем воздухе с мягким покрытием, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.

Корпус №2 рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь школы №26 будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест, с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет. Сейчас в здании идут отделочные работы, началось оснащение оборудованием. Работы завершающей стадии строительства выполняют более 200 человек. 

В ходе встречи с подрядчиком обсудили, как ускорить работы, привлечь дополнительные трудовые ресурсы и выполнить благоустройство, чтобы в намеченный срок – до конца года – сдать школу в эксплуатацию. 

«Этот объект крайне важен для города, контролировать строительство будем тщательно, посещать объект еженедельно. Прошу задействовать все резервы, чтобы завершить строительство школы в намеченный срок», - обратился к представителям подрядной организации Виктор Кудряшов. 

 

Фото:   правительство СО

 

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