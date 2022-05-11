В центре Самары средняя стоимость жилья в новостройках в мае 2022 года резко возросла

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Средняя цена за один кв метр в новостройках в историческом центре Самары за три месяца 2022 года выросла более чем на треть.

Традиционно, наиболее востребована среди покупателей недвижимость в центральных районах Самары. Застройщики, возводящие жилые комплексы в Октябрьском, Ленинском и Самарском районах выставляют объекты по ценам, зачастую, приближающимся к стоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, средняя цена квадратного метра в новом доме в Самарском районе областной столицы в мае 2022 года, как сообщает tvsamara.ru со ссылкой на экспертов рынка недвижимости, равняется 143 тысячам рублей. В Ленинском районе — 140 тысяч рублей за кв метр. В Октябрьском — 130 тысяч рублей.

Еще в январе 2022 года стоимость жилья в Самарском и Ленинском районах столицы региона на первичном рынке оставалась на уровне около 100 тысяч рублей. Таким образом рост цен на жилую недвижимость в историческом центре Самары составил около 35-40% всего за первые три месяца 2022 года.

Как сообщал OBOZ.INFO рост цен на новостройки — общероссийский тренд. За 2021 год средняя стоимость кв метра жилья на первичном рынке в России выросла на треть. В Самаре рост цен на недвижимость в 2021 году составил в среднем 37%.

Средняя стоимость кв метра жилья в новостройках Самары в январе 2022 года составляла 85 тысяч рублей, пишет Обозрение.