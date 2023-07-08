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В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек

8 июля 2023 12:56
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В центре городов-миллионников продается только 9% новостроек

В центре городов-миллионников предлагается в среднем лишь около 9% всех новостроек от общего объема, об этом «Известиям» сообщили эксперты аналитической платформы bnMAP.pro и Reburg.

При этом разброс показателя широкий: минимальные значения отмечены в Красноярске (менее 1%) и Екатеринбурге (около 2%), а максимальные — в Нижнем Новгороде (19%), отметили аналитики.

«Но доля центра в предложении — это условный ориентир включенности центра в рыночные процессы, и его надо соизмерять с масштабами рынков. Есть огромные столичные рынки, есть крупные рынки Екатеринбурга и Краснодара, остальные — заметно меньше. Поэтому 2% предложения в Екатеринбурге могут обеспечить более широкий ассортимент, чем 19% в Нижнем Новгороде», — отметил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Также эксперты рассказали, что в центре больше многокомнатных квартир и лоты более просторные.

По данным аналитиков, самые просторные квартиры в центре находятся в Москве (86 кв. м), Екатеринбурге (71 кв. м), Красноярске (67 кв. м), Самаре (65 кв. м) и Казани (64 кв. м). Минимальная средняя площадь квартир в центре — в Уфе (53 кв. м), Новосибирске и Краснодаре (по 54 кв. м) и Ростове-на-Дону (55 кв. м).

Средний показатель по площади квартир в центре городов-миллионников составляет 63 кв. м, сообщили эксперты.

Наибольшая доля квартир в новостройках в центрах всех мегаполисов России — это однокомнатные и студии, средняя доля от предложения в центрах всех этих городов — 44,7%. Максимальная доля студий и однокомнатных отмечена в Краснодаре — 60,7% всего предложения новостроек в центре города. А меньше всего компактных квартир в центре в Москве — всего 30,9%, добавили специалисты.

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