В трех районах Самары хотят снести более 100 домов

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В областном центре планируют комплексное развитие территорий сразу в трех районах. Старые дома хотят снести, а на их месте создать комфортную городскую среду и возвести новые высотки, пишет ГТРК Самара.

Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, в Кировском районе города на участке площадью 7,66 га в границах улиц Нагорной, Советской, Ставропольской и Пугачевской сносу подлежат следующие дома:

№ 205, 207, 209 по улице Нагорной,

№ 54, 56 и 56а, 58, 60 и 60а, 62 на Ташкентском переулке,

№ 222, 224, 228, 232, 236 по улице Ставропольской,

А также гаражи и другие нежилые постройки.

В Промышленном районе комплексно развивать хотят территорию в границах Гвардейского переулка, ул. Ставропольской, Нагорной и Калинина. Площадь участка составляет 7,98 га. Под снос попали:

дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13 в Гвардейском переулке,

№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, в Роторном переулке,

д. № 47/15 на пересечении улиц Нагорная/Гвардейский переулок,

№ 110, 112, 114/2 по улице Ставропольской,

д. № 51/16 на пересечении улиц Нагорная/Роторный переулок,

д. № 11/53 на пересечении улиц Роторный переулок/Нагорная

№ 49 по улице Нагорная,

№ 84, 86, 88 по улице Калинина.

В Советском районе сносу подлежат дома, расположенные на территории 11,82 га в границах улиц Карла Маркса, Булкина, Санфировой и Блюхера. Среди них:

№ 2, 3, 4 и 4а, 5, 6, 7, 8 и 8а, по улице Загорской,

№ 213, 215 и 215а, 217, 221, 223, 225, 227, 229 по улице Карла Маркса,

д. № 211/97 на пересечении улиц Карла Маркса и Ивана Булкина, а также д. №219/90 на пересечении Карла Маркса/ул.Энтузиастов

№ 82, 84 и 84а, 90, 92, 94 и 94а, 96 по улице Санфировой,

№ 78, 80 и 80а, 82, 84 и 84а, 86 и 86а, 88 и 88а, 95, 97 и 97а, 103, 105, 107 и 107а, 109 по улице Энтузиазстов,

№ 6, 8 и 8а, 10 и 10а, 12, 16, 18, 20 и 22 по улице Блюхера,

№ 91 и 91а, 93, 95 и 95а по улице Ивана Булкина.

д. № 1/99 на пересечении улиц Загорская и Энтузиастов, д. №10/88 на пересечении Загорской и Санфировой, д.№89/2 - на пересечении улиц Ивана Булкина/Блюхера.