В селе Утевка в новый многоквартирный дом до конца 2021 года переедут 8 семей из аварийного жилья

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В Самарской области продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Администрации Нефтегорского района, в селе Утевка построен и введен в эксплуатацию трехэтажный 12-квартирный дом, жилые помещения в котором будут предоставлены 8 семьям, проживавшим ранее в аварийном здании, построенном более 60 лет назад. В настоящее время уже идет заселение дома.

Ранее комиссия Администрации Нефтегорского района, а также руководители всех ресурсоснабжающих организаций встретились с переселенцами из аварийного жилья.

- Нашей радости нет предела. Сегодня мы уже перевозим наши вещи. Радует то, что теперь все удобства есть в квартире. Не нужно вставать рано утром, чтобы согреть воду для умывания. Большое спасибо за то, что мы теперь будем жить в лучших условиях, - поделилась впечатлениями новосел Нина Чепрасова.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подчеркнул, что регионы должны сохранить и даже преумножить темпы выполнения мероприятий в рамках действующей программы переселения граждан из непригодных для проживания домов, ведь тысячи семей ждут возможности улучшить свои жилищные условия. Субъекты РФ, завершившие программные мероприятия ранее установленного срока, смогут приступить к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. На эти цели будет предоставлена соответствующая финансовая поддержка из средств федерального бюджета.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

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