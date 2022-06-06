В селе Тяглое Озеро Пестравского района началось возведение нового ФАП

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В селе Тяглое Озеро Пестравского района началось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

В настоящее время жители села получают медицинскую помощь в приспособленном помещении фельдшерско-акушерского пункта.

«Мы уже провели встречу с представителем подрядной организации, дан старт работам по возведению, — пояснил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников. — Село Тяглое Озеро входит в состав сельского поселения Пестравка, в нем живет около 300 человек. По окончанию строительства сельчане будут получать медицинскую помощь в светлом и просторном здании, соответствующем современным стандартам, оснащенном новым медицинским оборудованием. Вести прием пациентов в ФАПе будет молодой специалист, трудоустроившийся к нам в прошлом году по программе «Земский фельдшер»».

В этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения также планируется капитальный ремонт офиса врача общей практики в селе Падовка Пестравского района, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pexels