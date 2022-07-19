В селе Тростянка Красноярского района возводится новый ФАП

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В селе Тростянка Красноярского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Возведение модульного здания началось весной этого года. В настоящее время смонтированы металлический каркас и кровля фельдшерско-акушерского пункта, завершен монтаж ограждающих конструкций и утепление стен. Выполняется внутренняя отделка помещений.



«В прошлом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появился и в селе Светлый Ключ Красноярского района. Этот опыт, опыт наших коллег из других районов области показывают: новое просторное здание, укомплектованное мебелью, необходимой медицинской техникой, компьютерным оборудованием в соответствии с современными стандартами оснащения, позволяет во многих аспектах усовершенствовать работу подразделения, — отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов. — В новом ФАПе жители села Тростянка будут проходить профилактические и лечебные мероприятия, в наиболее комфортных условиях получать всю необходимую медицинскую помощь».



Всего в этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО