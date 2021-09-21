В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста

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Завершился третий этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста в составе Обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута «Европа западный Китай». На правом берегу Волги пройдены еще 156 метров над водой, до третьей русловой опоры будущего моста.

Надвижка пролетного строения идет с двух сторон, на сегодняшний день на 100 % выполнены три этапа (на левом берегу пройден 1 пролет, на правом берегу – 2 пролета).

В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений.

На подходе к мосту со стороны Тольятти продолжается сооружение путепровода в составе автомобильной дороги Тольятти – Ягодное – Подстепки. Возвели 4 опоры и приступили к монтажу балок пролетного строения, устраивают конструктивные слои дорожной одежды, частично уже укладывают верхний слой основания.

На этапах строительства скоростной магистрали обхода Тольятти приступили к укладке нижнего слоя дорожного покрытия. Параллельно дорожники продолжают земляные работы, переподключают магистральные газопроводы, монтируют бортовой камень, укрепляют откосы земляного полотна насыпей и выемок, ведут работы по возведению 37 искусственных сооружений в составе автомобильной дороги.

Напомним, в результате работы, проведенной Губернатором Дмитрием Азаровым проект «Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» включили в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства 2020 года.

«Прямое соединение двух стремительно растущих мировых центров – Китая и Западной Европы – включает Россию в один из самых мощных международных коридоров, – комментирует генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев. – Это колоссальный импульс для развития международной и внутрироссийской логистики, инфраструктуры и деловых связей российских регионов. Новая магистраль сократит сроки доставки грузов, будет способствовать развитию придорожной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест».

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. График работ и вопросы финансирования проекта находятся на постоянном контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

Обход Тольятти разгрузит плотину Жигулевской ГЭС и жилые кварталы, улучшит экологию в Тольятти и транспортную доступность технопарка «Жигулевская долина».

Реализация проекта скоростной автомагистрали на территории Самарской области придаст региону импульс к ускоренному развитию, созданию новых рабочих мест, как в дорожной отрасли, так и в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, электроники, транспорта, логистики, сфере услуг и других. Ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство.