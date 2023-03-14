Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область будет представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут ведущие организации отрасли туризма региона.
Туристические возможности Самарской области представят на крупнейшей выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT
Среди них были проезжие части, тротуары и дворовые территории Кировского, Советского, Промышленного, Ленинского, Октябрьского и Куйбышевского районов.    
Глава Самары провела объезд города по адресам, о которых самарцы сообщали в социальных сетях
В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов.
Главный инфекционист региона рассказала о профилактике и лечении вирусного гепатита С
В Самаре ночью до -5°С, днем до +6°С. Местами гололедица.
В Самарской области 15 марта небольшая облачность, без осадков
Гостям продемонстрировали пожарные автомобили, снаряжение и боевую одежду пожарных, провеил их в диспетчерскую и другие служебные помещения части.
Сотрудники Тольяттинского краеведческого музея побывали с ответным визитом в 31 пожарно-спасательном отряде
Поднять престиж их профессии и повысить авторитет в обществе призваны мероприятия, которые целый год будут проходить на территории региона.
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.
В Самарской области за два года построят девять новых школ
«Волонтёрские витаминки для СВО» - под таким название в регионе продолжается акция поддержки военнослужащих на передовой.
Более тонны капусты отправили бойцам СВО сторонники «Единой России» в Самарской области
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.48
EUR 80.61
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самарской области за два года построят девять новых школ

14 марта 2023 18:56
136
Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

За ближайшие два года в Самарской области намерены построить девять новых школ. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие руководители трех крупнейших муниципалитетов – Самары, Тольятти и Сызрани, представители экспертных организаций, проектных учреждений, крупнейших строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций, регионального министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки.

«В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два – с привлечением средств регионального и федерального бюджетов, и одна – в селе Тимофеевка Ставропольского района – за счет средств областного бюджета. Темпы строительства разные, есть школы в высокой степени готовности. Цель нашей встречи сегодня – обсудить проблемные вопросы, найти решения, выяснить, насколько хорошо выстроено взаимодействие всех участников процесса: муниципалитетов, подрядчиков, проектировщиков, экспертизы, ресурсоснабжающих организаций», – сообщил Виктор Кудряшов, начиная совещание.

Четыре из шести школ, которые строятся на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО «ПроШкола», структурой государственного института развития ВЭБ.РФ, намерены ввести в эксплуатацию уже в этом году.
Это, в первую очередь, школа в селе Лопатино, которая примет детей жилого микрорайона «Южный город». С этого объекта началась реализация масштабного проекта по строительству школ в рамках ГЧП. Как сообщил представитель подрядной организации – группы компаний «Древо», строительная готовность школы составляет 67%. Здание перед началом зимнего периода было подключено к теплу, сетям водоснабжения и водоотведения, электросетям. На первом этаже будущей школы сейчас идут отделочные работы, на 70% завершено утепление фасада. Все строительные материалы, необходимые для продолжения работ, закуплены. Строительство идет по графику, на объекте ежедневно заняты порядка 400 человек.
«Концессионную» школу на 1100 учебных мест в жилищном комплексе «Волгарь» намерены построить ударными темпами – за строительный сезон выполнить весь комплекс работ и ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас завершается экспертиза проекта, идет расчистка площадки и подготовительные работы.

В сжатые сроки подрядчики готовы реализовать еще один концессионный проект – строительство школы в жилом микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 550 учеников. Сейчас здесь также заканчиваются работы по подготовке участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро-, водоснабжающими организациями. В настоящее время идет процедура экспертизы проектно-сметной документации. В мае начнется активная фаза строительно-монтажных работ. Завершить их планируют в конце года. Председатель областного Правительства поручил сформировать пошаговый график работ и тщательно контролировать его исполнение.

На совещании обсудили также строительство школы в районе улиц лейтенанта Шмидта – Ново-Садовой областного центра. Здесь идет подготовка площадки, решаются вопросы выноса коммуникаций.

Совсем немного времени остается до ввода в эксплуатацию одной из самых больших школ области – в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти. Она готовится принять 1600 учеников. Строительно-монтажные работы здесь завершены на 100%, еще осенью были выполнены благоустройство и подключения к сетям ресурсоснабжения. Сейчас в здании собирают и расставляют мебель, монтируют оборудование. Подрядчики говорят о готовности ввести объект в эксплуатацию к 1 июля – в запланированный срок.

В этом году в Автозаводском районе Тольятти разворачивается строительство еще двух школ – в 18 и 14А кварталах.
Школу в 18-м квартале на улице 70 лет Октября на 675 учебных мест готовятся построить в этом году, а образовательное учреждение на улице 40 лет Победы – в следующем. Обе школы возводятся в рамках государственно-частного партнерства.

Школа в селе Тимофеевка Ставропольского района на 450 учебных мест строится за счет средств областного бюджета. К настоящему времени уровень технической готовности здания составляет 45 процентов. Виктор Кудряшов подчеркнул: задача ввести школу в эксплуатацию к началу учебного года остается на повестке.

Одна из самых больших школ области – на 1500 учебных мест – строится в Сызрани, на улице Карла Маркса. Муниципалитетом заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству здания. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце будущего года.

«Коллеги, степень ответственности мы все понимаем. Региону нужны новые школы, комфортные и современные учебные места. Проекты должны быть реализованы в сжатые сроки, времени у нас немного. Прошу внимательно контролировать ход работ. Всю необходимую поддержку по координации усилий различных ведомств Правительство будет оказывать», – подчеркнул, обращаясь к главам муниципалитетов, Виктор Кудряшов.

В текущем году в области планируют ввести в эксплуатацию 24 крупных объекта социального назначения.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В региональном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области.
27 февраля 2023, 18:41
Стартовал конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2023»
В региональном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области. Образование
1136
О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов.
27 февраля 2023, 14:49
В Самаре 32% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 23% — что не любят
О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов. Образование
1063
09 ноября 2021, 16:44
Самарские школьники победили в отборочном чемпионате Москвы
Команда самарских старшеклассников «FBA» одержала победу над 155 столичными конкурентами. Образование
4530
В центре внимания
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
279
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
14 марта 2023  10:39
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
261
13 марта состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
13 марта 2023  20:27
Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов на парламентской координационной группе по вопросам СВО
1429
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.
13 марта 2023  18:42
Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком
436
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
13 марта 2023  11:44
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
757
Весь список