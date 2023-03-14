В Самарской области за два года построят девять новых школ

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За ближайшие два года в Самарской области намерены построить девять новых школ. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие руководители трех крупнейших муниципалитетов – Самары, Тольятти и Сызрани, представители экспертных организаций, проектных учреждений, крупнейших строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций, регионального министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки.



«В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два – с привлечением средств регионального и федерального бюджетов, и одна – в селе Тимофеевка Ставропольского района – за счет средств областного бюджета. Темпы строительства разные, есть школы в высокой степени готовности. Цель нашей встречи сегодня – обсудить проблемные вопросы, найти решения, выяснить, насколько хорошо выстроено взаимодействие всех участников процесса: муниципалитетов, подрядчиков, проектировщиков, экспертизы, ресурсоснабжающих организаций», – сообщил Виктор Кудряшов, начиная совещание.



Четыре из шести школ, которые строятся на условиях государственно-частного партнерства, совместно с ООО «ПроШкола», структурой государственного института развития ВЭБ.РФ, намерены ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Это, в первую очередь, школа в селе Лопатино, которая примет детей жилого микрорайона «Южный город». С этого объекта началась реализация масштабного проекта по строительству школ в рамках ГЧП. Как сообщил представитель подрядной организации – группы компаний «Древо», строительная готовность школы составляет 67%. Здание перед началом зимнего периода было подключено к теплу, сетям водоснабжения и водоотведения, электросетям. На первом этаже будущей школы сейчас идут отделочные работы, на 70% завершено утепление фасада. Все строительные материалы, необходимые для продолжения работ, закуплены. Строительство идет по графику, на объекте ежедневно заняты порядка 400 человек.

«Концессионную» школу на 1100 учебных мест в жилищном комплексе «Волгарь» намерены построить ударными темпами – за строительный сезон выполнить весь комплекс работ и ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас завершается экспертиза проекта, идет расчистка площадки и подготовительные работы.



В сжатые сроки подрядчики готовы реализовать еще один концессионный проект – строительство школы в жилом микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 550 учеников. Сейчас здесь также заканчиваются работы по подготовке участка, заключаются договоры на технологическое присоединение с газо-, электро-, водоснабжающими организациями. В настоящее время идет процедура экспертизы проектно-сметной документации. В мае начнется активная фаза строительно-монтажных работ. Завершить их планируют в конце года. Председатель областного Правительства поручил сформировать пошаговый график работ и тщательно контролировать его исполнение.



На совещании обсудили также строительство школы в районе улиц лейтенанта Шмидта – Ново-Садовой областного центра. Здесь идет подготовка площадки, решаются вопросы выноса коммуникаций.

Совсем немного времени остается до ввода в эксплуатацию одной из самых больших школ области – в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти. Она готовится принять 1600 учеников. Строительно-монтажные работы здесь завершены на 100%, еще осенью были выполнены благоустройство и подключения к сетям ресурсоснабжения. Сейчас в здании собирают и расставляют мебель, монтируют оборудование. Подрядчики говорят о готовности ввести объект в эксплуатацию к 1 июля – в запланированный срок.

В этом году в Автозаводском районе Тольятти разворачивается строительство еще двух школ – в 18 и 14А кварталах.

Школу в 18-м квартале на улице 70 лет Октября на 675 учебных мест готовятся построить в этом году, а образовательное учреждение на улице 40 лет Победы – в следующем. Обе школы возводятся в рамках государственно-частного партнерства.



Школа в селе Тимофеевка Ставропольского района на 450 учебных мест строится за счет средств областного бюджета. К настоящему времени уровень технической готовности здания составляет 45 процентов. Виктор Кудряшов подчеркнул: задача ввести школу в эксплуатацию к началу учебного года остается на повестке.

Одна из самых больших школ области – на 1500 учебных мест – строится в Сызрани, на улице Карла Маркса. Муниципалитетом заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству здания. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце будущего года.



«Коллеги, степень ответственности мы все понимаем. Региону нужны новые школы, комфортные и современные учебные места. Проекты должны быть реализованы в сжатые сроки, времени у нас немного. Прошу внимательно контролировать ход работ. Всю необходимую поддержку по координации усилий различных ведомств Правительство будет оказывать», – подчеркнул, обращаясь к главам муниципалитетов, Виктор Кудряшов.

В текущем году в области планируют ввести в эксплуатацию 24 крупных объекта социального назначения.

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